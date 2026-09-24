Meta julkisti erittäin kevyet virtuaalitodellisuuslasit

Vaikka Meta on saanut paljon lokaa niskaansa älylasiensa tiimoilta viime aikoina, on yhtiöllä myös toinen, rinnakkainen lasien sarja: virtuaalilasit.

Virtuaalilaseja ei siis käytetä kuten älylaseja ulkona liikkuessa ja ihmisten kanssa kommunikoidessa, vaan ne upottavat kantajansa täysin erilliseen virtuaalimaailmaan, lasien sisäpinnan toimiessa näyttöinä. Uudet Meta VR Glasses -lasit ovat ennennäkemättömän kevyet, sillä lasit itsessään painavat vain 100 grammaa. Vertailun vuoksi, Applen pahasti flopanneet Vision Pro -lasit painoivat 650 grammaa ja yksi suurimmista testaajien valituksen aiheista olikin niiden paino.

Meta on onnistunut keventämään lasit siten, että laseissa itsessään on vain näytöt, sensorit ja ohjausjärjestelmä, kun taas laskentateho, akku ja tallennustila on siirretty erilliseen, taskuun tai laukkuun kiinnitettävään niin sanottuun puck-yksikköön, joka yhdistyy laseihin optisella kaapelilla.

Näyttötekniikkana Meta VR Glasses hyödyntää 5K Infinite Display -kokonaisuutta, joka perustuu micro-OLED-paneeleihin. Tarkkuudeksi ilmoitetaan 37 pikseliä näkökentän astetta kohden, mitä Meta pitää riittävänä esimerkiksi tekstin lukemiseen ja toimistotyöhön virtuaalisessa työtilassa. Laseissa käytetään niitä varten suunniteltuja kompakteja pancake-linssejä, ja tuettuna ovat Dolby Vision -kuva sekä kehyksiin integroidun äänentoiston kautta Dolby Atmos -tilaääni.





Lasien suorituskyvystä vastaa Qualcommin uusi Snapdragon Reality Elite -järjestelmäpiiri, ja erillisen akkuyksikön kerrotaan mahdollistavan jopa kolmen tunnin yhtäjaksoisen korkean resoluution mediasisällön katselun, 45 watin pikalatauksella.

Laseista löytyy luonnollisesti myös yhtiön oma Meta AI -tekoälyavustaja, jonka käyttöä voi ohjata puheella, katseella ja luonnollisilla käsieleillä, mikä Metan mukaan vähentää erillisten ohjaimien tarvetta. Käyttäjä voi esimerkiksi avata sovelluksia, käynnistää elokuvia tai säätää virtuaalista työtilaa ilman fyysisiä ohjaimia. Laseista näkee myös tarvittaessa täysin läpi. Julkaisun yhteydessä laseille luvataan yli 75 peliä, joita voi pelata käsieleillä, ja Microsoftin Xbox Cloud Gamingin kautta tarjolle on tulossa satoja lisäpelejä.

Meta asemoi uutta VR-laitettaan vahvasti myös viihdealustana. Yhtiön mukaan lasit ovat samalla myös maailman ensimmäinen IMAX Enhanced -sertifioitu VR-laite. Yhtiö tekee yhteistyötä Disney+:n, Prime Videon, HBO:n ja YouTuben kanssa ja lukuisat palvelut ovat luvanneet tuoda laseille 3D-sisältöjä.

Laseja markkinoidaan kuitenkin myös "uuden sukupolven tietokoneena". Käyttäjä voi rakentaa eteensä yhden tai useamman suuren virtuaalisen näytön ja luoda yksityisen työtilan esimerkiksi lentokoneessa. Tavallinen tasainen pinta voidaan muuttaa virtuaaliseksi näppäimistöksi ja kosketuslevyksi ilman erillisiä lisälaitteita.

Lasit tulevat myyntiin Yhdysvalloissa keväällä 2027 ja niiden myyntihinnaksi on kerrottu 1299 dollaria. Euroopan ja Suomen aikataulusta tai hinnoista ei ole vielä kerrottu sen tarkemmin.

Alla lasien esittelyvideo:





