Microsoft esitteli uudenlaisen tekoälyagentin – Autopilot tekee toimistotöitä myös silloin, kun olet poissa koneelta

Microsoft uudistaa Copilot-tekoälypalveluaan mittavalla päivityksellä, jonka keskiöön nousee uusi Autopilot-niminen agentti. Aiemmin kehitysnimellä Scout tunnettu työkalu edustaa yhtiön näkemystä uudesta "digitaalisesta työkaverista", joka ei jää odottamaan jatkuvia komentoja, vaan kykenee suorittamaan ja edistämään pitkäkestoisia työtehtäviä taustalla täysin itsenäisesti myös silloin, kun käyttäjä on poissa koneelta.

Autopilotille voidaan määrittää oma nimi, rooli ja tavoite, minkä jälkeen se ryhtyy työskentelemään tavoitteen saavuttamiseksi. Se toimii suoraan työntekijöiden arjesta tutuissa paikoissa, kuten Teamsissa, Outlookissa ja dokumenteissa.

Agenttiin voi viitata keskusteluissa kollegan tavoin @-maininnalla. Microsoft IQ -alustalle rakennettu agentti toimii yrityksen omassa pilviympäristössä, ja sillä on käytössään oma identiteetti, muisti ja työtila.

Käytännössä Autopilot pystyy valvomaan määritettyjä viestintäkanavia, seuraamaan keskusteluketjuja, pyytämään muilta tiimiläisiltä tilannepäivityksiä ja jatkamaan päiviä aiemmin kesken jäänyttä projektia omatoimisesti.



Esimerkkinä Microsoft mainitsee toimittaja-arviointiprosessin, jonka aikatauluttamisen, valmistelun, kokoukset ja jatkoseurannan tekoäly voi hoitaa itsenäisesti ilman työntekijän jatkuvaa valvontaa.

Autopilotin rinnalla Microsoft esitteli Copilotiin kaksi muuta uudistusta: Homen ja Coden.

Home toimii palvelun uutena päänäkymänä, joka yhdistää nopeat keskustelut ja tehtävien delegoinnin. Samalla Word, Excel ja PowerPoint integroituvat suoraan Copilotiin, jolloin dokumentteja voi muokata reaaliajassa tiimin kanssa ilman ohjelmien välillä hyppimistä.

Code puolestaan tuo miniohjelmien ja automatisointien rakentamisen jokaisen ulottuville ilman ohjelmointitaitoja. GitHub Copilotin tekniikkaan nojaava toiminto luo sovelluksia tai koontinäyttöjä pelkkien tekstikuvausten perusteella suojatussa Copilot Managed Runtime -ympäristössä.

Uusien itsenäisten agenttien tulo muuttaa samalla tekoälyn hinnoittelua. Vaikka arkipäiväinen Copilot-käyttö sisältyy jatkossakin kiinteähintaiseen kuukausilisenssiin, pitkäkestoiset agenttitoiminnot, kuten Autopilot, Code ja Cowork, siirtyvät kulutuspohjaiseen laskutukseen.

Tämän myötä Microsoft esitteli myös FinOps for AI -työkalut, joilla yritysten IT-hallinto voi asettaa saldorajoja ja valvoa tekoälyn synnyttämiä kustannuksia.

Microsoft tuo Autopilotin suljettuun esiversioon syyskuun lopulla. Home- ja Code-ominaisuuksien jakelu alkaa yhtiön Frontier-ohjelmassa lähiviikkoina, ja Code saapuu esiversiona Microsoft 365 Premium- ja Pro -tilaajille myöhemmin tänä vuonna.