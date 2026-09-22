Paramountin Warner Bros -kauppa lähestyy maaliaan, kun kriittinen este ratkaistiin - omistusta siirtyy Lähi-itään

Paramount Skydancen ja Warner Bros. Discoveryn jättimäinen yrityskauppa on ottanut ratkaisevan askeleen eteenpäin, kun Kalifornian johtama useiden Yhdysvaltain osavaltioiden kauppaa vastaan nostama oikeusjuttu on sovittu.

Sovinto osavaltioiden kanssa poistaa viimeisen merkittävän esteen noin 110 miljardin dollarin arvoiselta yrityskaupalta, jossa Paramount ostaa pitkäaikaisen kilpailijansa, yhdistäen kaksi Hollywoodin suurista studioista. Samalla yrityskauppa luo Netflixiäkin haastavan suoratoistojättiläisen, kun molempien yhtiöiden suoratoistopalvelut voidaan paketoida yhdeksi valtavaksi sisältökokonaisuudeksi - todennäköisimmin Warnerin omistaman HBO:n brändin alle.

Kalifornian oikeusministeri Rob Bonta kertoi maanantaina, että Paramount on hyväksynyt joukon ehtoja, joiden vastineeksi 12 osavaltiota luopuvat oikeusjutustaan, joka olisi voinut estää yrityskaupan. Bontan mukaan Paramount sitoutuu julkaisemaan 30 elokuvaa vuodessa elokuvateattereissa kahden seuraavan vuoden aikana ja ja 32 elokuvaa vuodessa kolmena seuraavana vuotena. Osa näistä elokuvista on tehtävä Yhdysvalloissa, ja vähintään 20 prosentin on oltava ns. blockbuster-elokuvia eli suuren budjetin tuotantoja.



Sovintoon kuuluu lisäksi hallinnollinen rakenne, jonka on tarkoitus tukea uutistoimintojen toimituksellista riippumattomuutta. Paramount on suostunut perustamaan hallituksen, joka valvoo yrityskauppaan kuuluvien CBS Newsin ja CNN:n journalistista itsenäosyyttä.

Fuusiohanketta on vastustettu voimakkaasti niin poliittiselta kentältä kuin kansalaisjärjestöistä. Entinen liittovaltion kauppakomission (FTC) puheenjohtaja Lina Khan kuvasi osavaltioiden tapausta "erittäin vahvaksi" ja fuusiota "ilmeisen laittomaksi", viitaten Yhdysvaltain kilpailulainsäädäntöön.

Poliittisesti yrityskauppa on tulenarka, sillä yrityskaupassa siirtyvä CNN on ollut Donald Trumpin vihan kohteena jo pitkään ja yrityskaupan myötä Paramountin hallinta siirtyy Trumpin vahvana tukijana tunnetun, Oraclen perustajan Larry Ellisonin perheelle.

Alunperin Netflix oli ostamassa Warner Brosin, mutta Paramount korotti tarjoustaan useita kertoja - aina siihen pisteeseen asti, että Netflix yksinkertaisesti luopui tarjouskisasta.

Oma kulmansa on yrityskaupan rahoitus, sillä iso osa Warner Brosin ostamiseen vaadittavista varoista tulee Lähi-idän valtioiden valtiollisista sijoitusrahastoista. Yhdysvaltain lainsäädäntö on pitkään rajoittanut ulkomaista omistajuutta maan suurimmissa medioissa, mutta tällä kertaa (Trumpin nimittämä) FCC teki poikkeuksen sääntöön. Ulkomaiset sijoittajat - eli pääosin Lähi-idän valtiolliset sijoitusrahastot - saavat yrityskaupassa syntyvästä jätistä 49,5 prosentin omistusosuuden.