Samsungin älyjääkaappien päivitys epäonnistui, ruoat pilaantuivat
Korealaisten uutislähteiden mukaan hiljattain jakeluun tullut Samsungin ohjelmistopäivitys yhtiön valmistamille älyjääkaapeille on mennyt pahasti pieleen.
Päivitys saapui juuri ennen korealaisille tärkeää Chuseok -lomaa ja on mitä ilmeisimmin meidänkin hiljattain uutisoima Tizen 10 -päivitys yhtiön älytuotteille.
Mediatietojen mukaan (koreaksi) heti päivityksen jälkeen osalla kuluttajista Samsungin älyjääkaapit lopettivat välittömästi toimimasta kokonaan. Eli päivitys ei vaikuttanut pelkästään jääkaappien älytoimintoihin, vaan sen vuoksi jääkaapin aikalailla perustoiminnoksi laskettava jääkaapin viilennys lakkasi sekin toimimasta.
Osalla kuluttajista taas jääkaapin ovi ei enää suostunut menemään kiinni päivityksen jälkeen, vaikka jääkaapin viilennys sinänsä toimikin edelleen. Useat kuluttajat kertovat jääkaapissa olleiden ruokien pilaantuneen (koreaksi).
ZDNet Korean tietojen mukaan Samsung on lopettanut kyseisen ohjelmistopäivityksen jakelun väliaikaisesti ja palkannut kiireapuun lisää huoltohenkilökuntaa, jotta päivityksen vuoksi vikaantuneet jääkaapit saataisiin korjattua ennen tämän vuoden Chuseokin alkua (24.9. - 26.9.2026).
Toisinaan "älyä" ei ehkä kannattaisi lisätä aivan kaikkeen mahdolliseen.
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