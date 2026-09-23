Claude Opus 5.5 julkaistiin - tehokkaampi ja halvempi, suunniteltu koodaukseen

Anthropic on julkaissut uuden Claude Opus 5.5 -kielimallin, joka korvaa heinäkuussa esitellyn Opus 5:n. Yhtiö lupaa Opus 5.5:n yltävän useimmissa tehtävissä lähes samalle tasolle kuin sen huippumalli Claude Fable 5.1, mutta selvästi edullisemmin ja nopeammin.

Anthropicin mukaan Opus 5.5 on suunniteltu erityisesti vaativaan ohjelmistokehitykseen, pitkäkestoisiin agenttitehtäviin ja suurten koodikantojen käsittelyyn. Anthropicin mukaan sen sisäisessä testissä sekä Opus 5.5 että Fable 5.1 käänsivät HAProxy-kuormantasausohjelmiston C-ohjelmointikieleltä Rust-ohjelmointikielelle. Molemmat kielimallit läpäisivät projektin lopussa lähes kaikki regressiotestit. Opus 5.5 suoriutui tehtävästä kuitenkin nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Opus asettuu Claude-tuoteperheessä virallisesti kielimallien keskitasolle: sen alapuolelta löytyvät nopeat, edulliset, mutta eivät ihan niin fiksut Claude Haiku ja Claude Sonnet - mutta Opuksen yläpuolelta löytyvät yhtiön parhaat kielimallit, Claude Fable ja Claude Mythos. Onkin mielenkiintoista, että nyt yhtiö itse kehuu, miten edullisempi Claude Opus pärjää lähes yhtä hyvin kuin sen tarjoama kalliimpi Claude Fable.



Toki on odotettavissa, että sekä Fable että Mythos tulevat nekin saamaan lähiaikoina 5.5 -päivityksen, jolloin ero Opuksen ja Fablen välillä tulee taas repeämään totutun isoksi. Mutta nyt Anthropic kovasti houkuttelee etenkin koodaajia hyppäämään nimenomaan Opuksen käyttöön. Samalla yhtiö kertoi jo aikeistaan julkistaa 5.5 -versiot lähiviikkoina myös edullisimmista Sonnet ja Haiku -malleistaan.