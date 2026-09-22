Samsung tuo lisää tekoälyä vanhempiin älyjääkaappeihinsa – Tizen 10.0 -päivitys jakoon

Samsung on julkistanut Tizen OS 10.0 -ohjelmistopäivityksen valikoiduille kodinkoneilleen. Syyskuusta alkaen käynnistyvä jakelu tuo vanhemmille ja jo markkinoilla oleville laitteille samoja tekoälyominaisuuksia ja palveluja, joita yhtiö on esitellyt vuoden 2026 malleissaan.

Samsungin mukaan päivityksen tavoitteena on pidentää kodinkoneiden elinkaarta ja parantaa jo ostettujen laitteiden arvoa ohjelmistotuen kautta.

Merkittävin uudistus nähdään Bespoke AI Refrigerator Family Hub -älyjääkaapeissa, joiden päivitys laajenee nyt maailmanlaajuisesti myös Pohjoismaihin. Päivitys saapuu malleihin, joissa on sisäänrakennetut kamerat ja AI Vision -ominaisuus. Piiriin kuuluvat vuosina 2021–2025 julkaistut 21,5 ja 32 tuuman Family Hub -mallit sekä valikoidut vuoden 2025 malliston 9 tuuman versiot.

Nämä jääkaapit saavat Google Geminiin perustuvan päivitetyn AI Vision -toiminnon, joka laajentaa huomattavasti laitteen kykyä tunnistaa elintarvikkeita.

Jääkaappi kykenee tunnistamaan laajemman valikoiman tuoreita ja pakattuja ruokia, mukaan lukien paikallisia ja tuotemerkkikohtaisia tuotteita.



Kuvahakua hyödyntävä tekoäly osaa lukea myös käsinkirjoitettuja merkintöjä, minkä lisäksi päivitys parantaa reseptien hakua ja Meal Planner -ruokasuunnittelua. Näytöllä varustettuihin malleihin tulevat samalla Now Brief- ja What's for Today? -toiminnot helpottamaan ateriasuunnittelua.

Jääkaappien lisäksi ohjelmistopäivitys koskee valikoituja vuosien 2024 ja 2025 pyykinpesulaitteita, kuten Bespoke AI Laundry Combo-, Washer- ja Dryer -malleja.

Pesukoneiden osalta Bixby-ääniavustajan puheentunnistusta on parannettu ymmärtämään luonnollisempaa kieltä, ja 7 tuuman Smart Screen -näytöllä varustettuihin malleihin tuodaan selkeämpi Easy Mode -käyttöliittymätila.

Suomalaisille käyttäjille Bixbyn hyöty jää kuitenkin toistaiseksi rajalliseksi, sillä avustaja ei tiedotteen mukaan edelleenkään tue pohjoismaisia kieliä.

Päivitysten vaiheittainen jakelu alkaa syyskuussa 2026. Laitteet ilmoittavat päivityksen saatavuudesta omalla näytöllään, ja tarkka aikataulu sekä saataville tulevat ominaisuudet voivat vaihdella mallin ja valmistusvuoden mukaan.