Googlen uusi tietokonekategoria sai hinnat ja päivämäärät: Tällaisia ovat ensimmäiset Googlebook-kannettavat

Google esitteli aiemmin tänä keväänä täysin uudenlaisen tietokonekategorian, jonka yhtiö nimesi merkittävimmäksi kannettavien uudistukseksi sitten Chromebookien julkaisun yli 15 vuotta sitten.

Nyt uudet Googlebook-kannettavat ovat saaneet tarkat laitetietonsa, hinnat sekä myyntiintulopäivämäärät. Laitteiden ennakkotilaukset ovat käynnistyneet, ja laitteiston aloitushinta asettuu 899 dollariin.

Ensimmäisten laitteiden toimitukset käynnistyvät Yhdysvalloissa 4. lokakuuta. Heti seuraavana päivänä, 5. lokakuuta, Googlebookit saapuvat kauppojen hyllyille Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa ja Australiassa.

Suomen tai muiden Pohjoismaiden virallisesta myyntiintulosta ei tässä vaiheessa kerrottu tarkempia tietoja.

Google ei tuo markkinoille vain yhtä omaa laitetta, vaan kyseessä on viiden laitevalmistajan yhteistyössä luoma lippulaivamallisto. Kumppaneina toimivat Acer, ASUS, Dell, HP ja Lenovo.



Mallistosta löytyy vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin: Acer tuo tarjolle 2-in-1-hybridilaitteen, joka taittuu kannettavasta tabletiksi. ASUS vastaa kevyestä linjasta vain noin kilon painavalla mallilla, Dell panostaa tasapainotettuun kokonaisuuteen, HP ohueen ja viimeisteltyyn muotoiluun ja Lenovo puolestaan tuottavuuteen 15 tuuman näytöllään.

Kaikissa Googlebookeissa käytetään laadukkaita materiaaleja, kuten alumiinia, magnesiumseosta ja hiilikuitua. Laitteet on varustettu parhaimmillaan 2,8K-tarkkuuteen yltävillä OLED-kosketusnäytöillä, joiden luvataan toimivan heijastuksettomasti myös suorassa auringonpaisteessa.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös suuret lasipintaiset ja haptisella vasteella varustetut kosketuslevyt, taustavalaistut näppäimistöt sekä parhaimmillaan kuuden kaiuttimen Dolby Atmos -äänijärjestelmät taustamelua vaimentavilla mikrofoneilla.

Ulkokuoressa nähdään Glowbar-valopalkki, joka reagoi laitteen käynnistykseen, ilmaisee akun lataustason valopyyhkäisyllä ja animoituu Gemini-tekoälyä käytettäessä. Google avaa valopalkin toiminnot myös ulkopuolisten kehittäjien mukautettavaksi.

Suorituskyvystä vastaavat Intelin ja Qualcommin tuoreimmat suorittimet. Valittavana on joko Intel Core Ultra Series 3- tai Snapdragon X Elite -piirejä, joiden tukena toimii yli 45 TOPSin laskentatehoon yltävä NPU-tekoälysuoritin.

Yhtiön mukaan tekoälytehtäviä voidaan ajaa tehokkaasti ilman äänekkäitä tuulettimia.

Keskusmuistia kaikissa Googlebookeissa on vakiona vähintään 16 gigatavua, ja osaan malleista saa jopa 32 gigatavua. Akunkestoksi luvataan parhaimmillaan 14 tuntia videotoistoa ja 16 tuntia verkkoselausta.

Ohjelmistopuolella Googlebook rakentuu Android-teknologiapinon sekä ChromeOS:n työpöytärakenteen varaan. Käyttäjä saa käyttöönsä täysiverisen työpöytätasoisen Chrome-selaimen lisäosineen sekä laajan valikoiman Android-sovelluksia ja luovan työn työkaluja.

Laitteille luvataan pitkä 10 vuoden päivitystuki, joka sisältää säännölliset ominaisuuspäivitykset. Tietoturvasta huolehtivat Titan-turvasiru sekä eristetty pKVM-hypervisor, joka tarjoaa suojatun Linux-terminaaliympäristön sovelluskehittäjille ja koodaustyökaluille.



Yhteistoiminta Android-puhelinten kanssa on viety aiempaa pidemmälle. Käyttöönotossa puhelimen asetukset, salasanat ja viestit siirtyvät automaattisesti tietokoneelle. Continue On -toiminto mahdollistaa puhelimella aloitetun työn jatkamisen suoraan kannettavan tehtäväpalkista, ja koneen omasta tiedostonhallinnasta pääsee suoraan käsiksi puhelimen kuviin ja tiedostoihin. Lisäksi Cast My Apps -toiminnon avulla käyttäjä voi peilata puhelimensa sovelluksia suoraan työpöydän ikkunoihin ja käyttää niitä kannettavalta käsin.

Laitteiston keskiössä on Gemini-tekoäly. Magic Pointer -toiminnon avulla käyttäjä voi kutsua tekoälyn esiin heilauttamalla hiiren osoitinta, jolloin tekoäly osaa esimerkiksi muuntaa verkkosivulta maalatun harjoitusohjelman kalenterimerkinnöiksi, analysoida epäilyttävän sähköpostin aitoutta tai yhdistää valitut kuvat ilman tiedostojen siirtelyä.

Uusi Rambler-puhesanelu puolestaan karsii puhutusta äänestä änkytykset ja täytesanat jäsentäen ajatukset suoraan selkeiksi muistiinpanoiksi ja tehtävälistoiksi useilla kielillä.

Lisäksi käyttäjät voivat luoda työpöydälle kustomoituja pienohjelmia Create My Widget -toiminnolla pelkän tekstikuvauksen perusteella, ja Gemini Spark kykenee suorittamaan monimutkaisia tekoälytehtäviä taustalla jopa kannettavan kannen ollessa suljettuna.

Kaikkien Googlebook-laitteiden 899 dollarin aloitushintaan sisältyy kattava ohjelmistopaketti. Ostaja saa vuodeksi käyttöoikeuden Google AI Pro -tilaukseen, joka tuo mukanaan Gemini Advanced -työkalut ja 5 teratavua pilvitallennustilaa, sekä vuodeksi GeForce NOW -pilvipelaamisen. Mukaan kuuluu myös kolmen kuukauden kokeilujaksot YouTube Premiumille ja Adobe Photoshopille.