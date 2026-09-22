Meta teki linkkien jakamisesta maksullista – Facebook-sivut saavat jatkossa vain kaksi ilmaista linkkiä kuussa, rajaton käyttö maksaa 549 euroa kuukaudessa

Vasta muutama päivä sitten uutisoimme Metan esittelemistä uusista Meta One -tilauspaketeista, jotka kokoavat yhtiön eri sovellusten maksulliset toiminnot ja tekoälyominaisuudet yhteen kuukausitilaukseen.

Nyt tilauskokonaisuuden taustalta on kuitenkin paljastunut poikkeuksellisen raju heikennys sosiaalisen median perustoimintoihin. Meta on nimittäin alkanut rajoittaa ulkoisten linkkien jakamista Facebook-sivuilla ja siirtää tähän asti täysin maksuttoman ja itsestään selvän ominaisuuden kalliin maksumuurin taakse.

Facebookin omien ohjesivujen ja käytännön havaintojen mukaan Facebook-sivut voivat jatkossa lisätä ulkoisia linkkejä ainoastaan kahteen orgaaniseen julkaisuun tai kommenttiin kuukaudessa.

Kahden linkin jälkeen vastaan voi tulla tällainen ilmoitus.



Oletusraja nollautuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, eivätkä käyttämättömät linkit siirry seuraavalle kuukaudelle.

Tiukka rajoitus koskettaa suoraan yrityksiä, järjestöjä ja sisällöntuottajia, jotka hyödyntävät Facebook-sivujaan oman verkkosivuliikenteensä tai verkkokauppansa kasvattamiseen.

Poikkeuksena linjaukseen ovat esimerkiksi rekisteröidyt uutissivustot, joita leikkaus ei ainakaan toistaiseksi koske.

Mikäli sivulla haluaa jakaa kuukauden aikana enemmän kuin kaksi linkkiä, edessä on tuntuva lasku.

Halvin yrityksille suunnattu tilaustaso, 16,99 euroa kuukaudessa maksava Meta One Essential, ei nimittäin kasvata linkkikiintiötä lainkaan, vaan raja pysyy edelleen kahdessa linkissä.

Vasta 54,99 euron kuukausihintaan asettuva Advanced-taso nostaa Facebookin linkkikiintiön kahdeksaan julkaisuun tai kommenttiin kuukaudessa.

Laajempaa jakelua varten tarjolla on 169 euroa kuussa maksava Expert-taso 20 linkillä, ja täysin rajattomasta linkkien jakamisesta joutuu pulittamaan Max-tilauksen muodossa peräti 549 euroa kuukaudessa.

Linkkirajoituksista on kuitenkin tehty mielenkiintoisia poikkeuksia. Rajoitukset eivät koske maksettuja mainoslinkkejä, erikseen yhdistettyjen kumppaneiden linkkejä tai linkkejä, jotka johtavat Metan omiin teknologioihin eli Facebookiin, Instagramiin, WhatsAppiin tai Threadsiin.

Ratkaisu alleviivaa Metan pyrkimystä sulkea verkkonsa entistä tiukemmin ja pitää käyttäjät omassa ekosysteemissään. Käyttäjien ohjaamisesta pois Metan sovelluksista tehdään maksullista luksusta, kun taas yhtiön omien palveluiden sisäistä liikennettä saa kierrättää vapaasti.

Maksullisuuden vastapainoksi Meta tarjoaa linkkejä sisältäviin julkaisuihin uusia hallintatyökaluja, kuten mahdollisuuden mukauttaa linkin esikatselukuvaa suoraan laitteen kuvakirjastosta sekä lisätä julkaisuun erillisen toimintokutsupainikkeen.

Lisäksi Meta One tuo mukanaan mahdollisuuden lisätä linkkejä myös Instagramin puolella tavallisiin julkaisuihin ja Reels-videoihin, joissa toimivia linkkejä ei ole aiemmin voinut orgaanisesti käyttää.



Instagramissa linkkikiintiöt ovat kuitenkin varsin tiukat ja erilliset: Advanced-tilauksella linkkejä voi lisätä enintään neljään julkaisuun ja neljään kelaan kuukaudessa, Expert-tasolla määrä nousee kahdeksaan julkaisuun ja kelaan, ja kalleimmalla Max-tilauksellakin linkkejä saa käyttää vain 12 julkaisussa ja 12 kelassa kuussa.

Monille pienyrittäjille, paikallisille yhteisöille ja seuroille Facebookin uusi linjaus on kova isku. Kahden linkin kuukausikiintiö tekee Facebook-sivusta ulkoisen liikenteen ohjaamisessa lähes hyödyttömän ilman jatkuvaa lisämaksamista, sillä jo kahden viikoittaisen linkin jakaminen vaatii vähintään 55 euron kuukausittaisen investoinnin.