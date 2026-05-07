Näyttää siltä, että uskomaton on tapahtunut: Datakeskuksia on liian vähän - tekoälyfirmat taistelevat laskentakapasiteetista

Kaupasta voi hetkellisesti loppua vessapaperi tai jauheliha. Suositut lenkkarit voivat loppua urheiluvälineliikkeistä. Uusi pelikonsolikin voi hetkellisesti loppua kauppojen hyllyltä, kun kysyntä ylittää hetkellisesti tarjonnan.

Mutta puhtaasti digitaalisissa tuotteissa on ollut yksi kirjoittamaton sääntö kautta koko tämän vuosituhannen ajan: digitaalinen tuote ei lopu koskaan kesken.

Eli olipa kyseessä mikä tahansa digitaalinen tuote tai palvelu, niin maksavia asiakkaita ei ole koskaan jouduttu käännyttämään "ovelta" takaisin sen vuoksi, että "nyt ei vain yksinkertaisesti ole mitä myydä".

Netflix ja Spotify eivät ole kumpikaan koskaan sulkeneet tilaussivujaan edes väliaikaisesti - ainakaan siksi, että nyt ei vain pystytä uusille asiakkaille takaamaan sitä, että voisit kuunnella biisejä tai katsella leffoja.

Mutta tällä kertaa vaikuttaa siltä, että olemme astumassa tässäkin suhteessa täysin uuteen aikakauteen.

Näyttää nimittäin vahvasti siltä, että tekoälyn tarvitsema laskentakapasiteetti on loppumassa kesken.





Ajatus voi kuulostaa älyttömältä, kun ympäri maailmaa rakennetaan datakeskuksia täyttä häkää. Ja lohdutuksena muuten huolestuneille suomalaisille: muihin maihin niitä nousee kertaluokkaa vauhdikkaammin kuin Suomeen.

Mutta rakenteilla olevat datakeskukset eivät auta juuri nyt yhtään mitään.

Tekoälyn kulutus räjähti käsiin

Tilanne näkyy etenkin rakettimaisesti kasvavan Anthropicin tilanteessa. Yhtiöstä tuli ohjelmoijien lempilapsi viimeistään loppuvuodesta 2025 ja yhtiön Claude Code -tekoälyratkaisu on samalla muuttanut perustavanlaatuisesti myös sitä, miten tekoälyä kulutetaan.

Viimeisen vuoden aikana tekoälyavusteinen ohjelmointi on siirtynyt vauhdilla ns. agenttiseen kehitykseen, joka kuluttaa moninkertaisesti tekoälyn laskentatehoja aiemmin käytettyyn "pyydä tekoälyä luomaan koodia tähän yhteen tiedostoon" -tapaan.

Samalla erilaiset täysin itsenäisesti tekoälyn avulla toimivat muutkin ratkaisut ovat olleen hurjassa kasvussa, johon on vaikuttanut paljon mm. OpenClaw ja sen valtava suosio.

Hinnat ylös

Samalla kun käyttö räjähti täysin käsistä, myös vanhat, kiinteään kuukausimaksuun pohjautuvat tilausmallit osoittautuivat tappiollisiksi tekoälyfirmoille.

Ja kirjoitimmekin kuukausi takaperin siitä, miten puoli-ilmaisen tekoälyn aikakausi on päättymässä.

Osuimme ennusteessamme oikeaan, sillä tuon jälkeen todella moni suuri tekoälyfirma on kertonut merkittävistä muutoksista hinnoitteluunsa.

...mutta sekään ei auta

Mutta edes hintojen nostaminen ei auta, sillä yhtiöiltä näyttää yksinkertaisesti loppuvan laskentakapasiteetti.

Tämän vuoksi ne rajoittavat jo maksaviltakin asiakkailta käyttöä pahimpina ruuhka-aikoina. Mutta ennen kaikkea laskentakapasiteetin loppuminen on alkanut näkymään erilaisissa taloussivuille piilotetuissa uutisissa.

Yhtiöt ovat solmineet vauhdilla sopimuksia viime aikoina kaikkien suurimpien pilvipalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa, jotta niille riittäisi siivu Amazonin ja Microsoftin laskentakapasiteetista.

Mutta kuvaavin liikku tehtiin tällä viikolla, kun varsin korkeasta moraalistaan tunnettu Anthropic solmi valtavan diilin Elon Muskin omistaman SpaceX:n kanssa.

Diilistä puhuttiin levein ja maalailevin sanankääntein, mutta pohjalta paljastui sopimuksen tärkein pihvi: Anthropic sai omaan käyttöönsä SpaceX:n suurimman ja uusimman datakeskuksen koko laskentakapasiteetin.

SpaceX on ollut yksi harvoista toimijoista, jolla on ollut tarjota ns. löysää omasta laskentakapasiteetistaan - ja sopimuksen myötä se sai sille näppärästi kasvavalla tarveella olevan käyttäjän, Anthropicin.

Entäs jatko?

Ala elää niin hurjassa vauhdissa, että on täysin mahdoton ennakoida, mitä vuodenkaan päästä tapahtuu.

Puhkeaako tekoälykupla, kun sekä Anthropic että OpenAI pyrkivät pörssiin tämän vuoden aikana - ja jos niiden osakekurssit eivät nousekaan..?

Vai jatkuuko hurja kasvu ja rakenteilla olevat datakeskukset ympäri maailmaa tarjoavat tilanteeseen helpotusta? Jatketaanko datakeskusten hurjaa rakennustahtia vielä ensi vuonnakin?

Kukaan ei tiedä. Hype tuntuu olevan nyt hurjempaa kuin se oli edes neljännesvuosisata sitten, dotcom-kuplan kovimpina vuosina.