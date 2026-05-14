Windowsin ohjelmien käynnistyminen nopeutumassa dramaattisesti

Microsoft on aloittanut hiljattain kunnianhimoisen K2:na tunnetun projektin, jossa yhtiö pyrkii korjaamaan kaikki Windowsin ärsyttävimmät puutteet ja ominaisuudet.

Eli käytännössä tarkoitus on lopettaa Windowsin (pitkään jatkunut) paskeentuminen.

Projektin tiimoilta Microsoft on mm. uudistamassa Windowsin tärkeimpiä apuohjelmia, jotka on tarkoitus luoda kokonaan uudestaan ns. natiivisovelluksina.

Mutta muutakin tapahtuu, sillä tietojen mukaan yhtiö on parhaillaan testaamassa uutta muutosta Windowsiin, joka nopeuttaisi ohjelmien käynnistystä merkittävästi.

"Low Latency Profile"-nimellä kulkeva toiminto antaisi käyttäjän tietokoneen suorittimen tehoista merkittävästi aiempaa suuremman määrän tehoja juuri käynnistymässä olevan ohjelman käyttöön, noin 1 - 3 sekunnin ajaksi.



Windows Centralin saamien alustavien tietojen mukaan toiminto nopeuttaisi raskaimpien sovellusten käynnistymistä jopa 40% nykyiseen nähden.

Samainen toiminto ei rajoittuisi pelkästään käynnistettäviin ohjelmiin, vaan se menisi päälle automaattisesti aina, kun käyttöjärjestelmä päättelee, että jokin "käyttäjän pyytämä merkittävä toiminto" tapahtuu. Toinen esimerkki tällaisesta toiminnosta on medialähteiden mukaan Windowsin Käynnistä-valikon avaaminen, joka siis hetkellisesti nappaisi uudessa tilassa itselleen enemmän tietokoneen tehoja - ja aukeasi nopeammin.

Idea ei sinänsä ole mikään uusi, sillä esimerkiksi kaikki Applen käyttöjärjestelmät (macOS, iOS, jne) toimivat täsmälleen samalla tavalla - eli ne antavat laitteen tehoista hetkellisesti isomman osan sellaisen tapahtuman käyttöön, joka tehoja vaikuttaa juuri sillä hetkellä kaipaavan.

Windows Latest -blogi itse asiassa kokeili toimintoa (joka on jo piilotettuna tuoreimmissa Windowsin Insider-kokeiluversioissa) tarkoituksellisen alitehoisella Windows-tietokoneella ja tulokset olivat erittäin lupaavia.

Blogin mukaan Windowsin käyttö tuntui, etenkin hitaammal tietokoneella, kuin tietokone olisi yhtäkkiä vaihdettu kertaluokkaa tehokkaampaan, kun asiat ruudulla tapahtuivat paljon vauhdikkaammin.