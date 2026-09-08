Google taipui: Haku muuttui tänään koko Euroopassa

Google on taipunut Euroopan Unionin valtavien sakkojen pelossa ja muuttanut hakukoneensa toimintaa merkittävästi koko EU-alueella.

Mainosjätti, joka omistaa maailman ylivoimaisesti suurimman hakukoneen, on ollut EU:n kilpailuviranomaisten tutkinnan kohteena jo pitkään.

Kritiikki on kohdistunut siihen, että Google on kaapannut itselleen ison siivun hotellien, lentojen, ravintoloiden ja urheilutapahtumien välityksen tuloista, näyttämällä omia hintavertailujaan hakutulostensa kärkipaikalla, kun käyttäjä etsii vaikkapa hotelliöitä.

Yhtiölle lätkäistiin tästä syystä heinäkuussa 460 miljoonan euron sakot Digital Markets Act -lainsäädännön rikkomisesta. Yhtiölle annettiin kuitenkin mahdollisuus välttää sakkojen maksaminen, mikäli se muuttaa toimintatapaansa pysyvästi.

Reutersin saamien tietojen mukaan Google on tänään muuttanut hakukoneensa toimintaa näiltä osin koko Euroopan Unionin alueella.



Tästä päivästä lähtien hotelleja hakiessa hakutulosten yläreunaan ei enää ilmesty kuvien ja hintojen kera varusteltuja nostoja Googlen omista hintavertailupalveluista, vaan hakutuloksissa näkyy jatkossa perinteinen linkkilistaus.

Googlen mukaan "muutokset heikentävät eurooppalaisten käyttäjien käyttökokemusta" ja "rahaa siirtyy välikäsille".

toki tässä tapauksessa kyse on siitä, että Google on itse ollut se välikäsi - ja nyt muut hintavertailupalvelut saavat siis mahdollisuuden näkyä hakutuloksissa tasapuolisesti, ilman Googlen omia, aina ylimpänä näkyviä nostoja. Molemmissa tapauksissa hotellit, ravintolat ja lentoyhtiöt ovat maksaneet näkyvyydestä: joko muille hintavertailupalveluille tai Googlelle.

Googlea on lyöty sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa viime aikoina lujaa. Aiemmin kesällä EU päätti myös, että Googlen täytyy avata hakudatansa kilpaileville hakukoneille viimeistään vuonna 2027.

Vuoden 2025 syksyllä Yhdysvalloissa puolestaan Googlelle asetettiin merkittäviä rajoituksia, joiden pohjalta se ei saa mm. solmia yksinoikeussopimuksia laitevalmistajien kanssa hakukoneensa näkyvyydestä.