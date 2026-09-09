Googlelta jättimäinen 13 miljardin euron investointi Suomeen – laajentaa tekoälykeskuksiaan useille paikkakunnille

Google on julkistanut historiallisen suuren 13 miljardin euron investointiohjelman Suomeen. Kyseessä on yhtiön kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi Euroopassa ja samalla Suomen taloushistorian suurin teollinen hanke, joka ohittaa mittaluokassaan jopa noin 11 miljardia euroa maksaneen Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitosreaktorin.

Seuraavien kahden vuoden aikana vuosina 2027–2028 toteutettava investointi kohdistuu Haminassa sijaitsevan datakeskuksen laajentamiseen sekä kolmen kokonaan uuden palvelinkeskuksen rakentamiseen Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle.

Laajennusten taustalla on tekoälyn ja erityisesti Googlen Gemini-tekoälymallien valtavasti kasvanut laskentatehon tarve. Uusi infrastruktuuri palvelee samalla yhtiön arkisia kuluttaja- ja yrityspalveluja, kuten hakukonetta, karttoja ja YouTubea.



Investoinnin taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat mittavat. Googlen mukaan rakennusvaihe vuosina 2027–2028 työllistää suoraan 16 000 rakennusalan ammattilaista ja alihankintaketjut mukaan luettuna valtakunnallisesti jopa yli 37 000 henkeä.

Yhtiön taloustutkijoiden arvioiden mukaan investointiohjelma kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta 3,6 miljardilla eurolla vuodessa, mikä tarkoittaa kahden vuoden aikana yhteensä 7,2 miljardin euron BKT-ruisketta ja yli prosentin lisäystä koko maan vuotuiseen talouteen.

Konesalien jättimäinen sähkönkulutus on herättänyt huolta sähkön riittävyydestä ja hintapiikeistä kuluttajille, mutta Google pyrkii ratkaisemaan energianlähteensä laajoilla kumppanuuksilla. Google ja energiayhtiö Fortum ovat solmineet pitkän strategisen kumppanuuden, jonka ytimessä on 22 vuoden sähkönostosopimus (PPA). Google sitoutuu ostamaan jopa 50 prosenttia Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantokapasiteetista vuosina 2030–2049, ja sopimus käynnistyy pienemmällä teholla jo vuonna 2028.

Googlen sopimuksen odotetaan tuovan Loviisaan myös uuden 10 megawatin tehonkorotuksen aiemmin vireillä olleen 38 megawatin lisäksi. Google ja Fortum selvittävät liiketoimintamalleja, joilla uuden ydinvoimahankkeen kilpailukykyä Loviisassa voitaisiin parantaa. Lisäksi yhtiöt selvittävät Fortumin verkkoliittymällä varustettujen maa-alueiden soveltuvuutta Googlen tuleviin datakeskustarpeisiin.

Perusvoiman ohella Google lisää kotimaiseen sähköverkkoon 629 megawattia uutta maatuulivoimakapasiteettia. Sähköverkon tasapainottamista ja kuluttajien hintavaihteluita varten Kajaanin tulevan datakeskuksen yhteyteen sijoitetaan 94 megawatin akkujärjestelmä, jonka optimoinnista Fortum vastaa sähkömarkkinoilla.

Alueellisen yhteistyön tueksi Google perustaa 31 miljoonan euron rahaston, joka kohdistetaan Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Rahaston turvin rahoitetaan tekoälykoulutusta yli 4 400 paikalliselle työntekijälle, luodaan konesalakoulutusta sadalle opiskelijalle sekä toteutetaan lähialueiden energiaratkaisuja kouluista katuvalaistukseen.