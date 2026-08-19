Uber Eats laajentaa ryminällä Suomessa – tuo samalla kuljetusrobotit Helsinkiin

Toukokuussa toimintansa Suomessa aloittanut ruoankuljetuspalvelu Uber Eats laajentaa toimintaansa merkittävästi.

Yhtiö on ilmoittanut tuovansa palvelunsa kahdeksaan uuteen kaupunkiin Helsingin, Espoon ja Tampereen jatkoksi. Uusina paikkakuntina mukaan tulevat Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Joensuu ja Lappeenranta.

Laajentumisen myötä Uber Eatsin valikoimaan liittyy noin 400 paikallista ravintolaa ja kauppaa eri puolilla maata. Mukana ovat muun muassa ravintolaketjut Picnic, Subway, Friends & Burgers sekä Huuva, ja valikoiman ilmoitetaan täydentyvän tulevina viikkoina esimerkiksi K-kaupoilla.

Uber Eats Suomen maajohtaja Krista Pohjanlehto kertoo Iltalehden mukaan tiedotteessa palvelulle olleen kysyntää pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja nopean laajentumisen kertovan yhtiön halusta kasvaa Suomessa pitkäjänteisesti.



Aluelaajennuksen rinnalla Uber Eats tuo toimituksiinsa uutta teknologiaa, sillä ensi viikosta alkaen yhtiön tilauksia alkavat Helsingissä kuljettaa autonomiset kuljetusrobotit. Yhtiön mukaan Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa robotit aloittavat sen toimitukset.

Uber Eats hyödyntää kuljetuksissa Coco Roboticsin valmistamia robotteja. Kyseessä on eri valmistaja ja laiteratkaisu kuin esimerkiksi S-ryhmän kuljetuksissa tutuksi tulleet Starship Technologiesin kuljettimet.

Cocon järjestelmä pohjautuu tekoälyn ja ihmisoperaattoreiden yhteistyöhön. Mikäli robotti kohtaa esteen tai tarvitsee apua, ihmisohjaaja saa Pilot Terminal -etänäkymän kautta välittömästi käyttöönsä tarkan tilannekuvan, estehälytykset, saapumisarvion sekä navigointityökalut nopeaa päätöksentekoa varten.

Järjestelmä hyödyntää myös reaaliaikaista karttaälyä, joka päivittää jatkuvasti tietoa esteistä, tietyömaista ja vilkkaista jalankulkualueista. Tämän ansiosta robottien luvataan pystyvän liikkumaan luotettavasti lähes kaikilla kaupungin jalkakäytävillä ja kulkureiteillä. Cocon robotteja on käytetty Helsingissä aiemmin myös Woltin toimesta sekä myös Turussa näitä robotteja on nähty.

Uber Eeatsin lisäksi Suomessa tänä vuonna kotiinkuljettamisen on aloittanut Swype, kun puolestaan Foodora lopetti toimintansa Suomessa helmikuussa.