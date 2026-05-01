Uber Eats aloitti toimintansa Suomessa

Suomen ruoan kotiinkuljetuspalveluissa ehti olla hetken aikaa monopolitilanne, kun Foodora päätti vetäytyä Suomesta helmikuussa 2026.

Jäljelle jäi siis vain Wolt, vailla isoja kilpailijoita.

Nyt tilanne on muuttunyt, kun jo kuukausia huhuttu tapahtui ja amerikkalainen Uber Eats on aloittanut Suomessa.

Asiasta on tiedotettu Uber-sovellusta käyttäneitä suomalaisasiakkaita ja saman, tähän saakka vain taksin tilaukseen Suomessa toimineen sovelluksen sisälle on tullut mahdollisuus tilata myös ruokaa.



Nopean kokeilumme perusteella Oulusta palvelussa ei ollut vielä lainkaan ravintoloita mukana, mutta Helsingissä tarjontaa oli jo varsin hyvin.