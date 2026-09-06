iRobot esitteli erikoisen robotti-imurin: Päärobotti kantaa selässään toista robotti-imuria ahtaita paikkoja varten

iRobot on esitellyt Berliinin IFA 2026 -messuilla varsin poikkeuksellisen ratkaisun lattianhoitoon. Yhtiön Roomba Duo -järjestelmä pyrkii taklaamaan robottisiivouksen kompromissin koon ja tehon välillä yhdistämällä kaksi erikoistunutta robottia yhdeksi kokonaisuudeksi.

Konseptin erikoisuus piilee robottien yhteistoiminnassa: kookkaampi päärobotti kantaa selässään pienempää apurobottia, tavallista robotti-imuria, ja laskee sen tarvittaessa maahan.

Päärobotin yläosaan asennettu mekaaninen varsi pitää kompaktin laitteen vaakasuorassa ja vapauttaa sen siivoamaan tiloihin, joihin kookkaampi päärobotti ei itse fyysisesti mahdu.

Sylinterimäinen päärobotti on suunniteltu avoimien pintojen perusteelliseen kuiva- ja märkäpuhdistukseen. Sisätilojen maksimoimiseksi laitteeseen on sovitettu tehokas moottori, kookas akku sekä 60-millimetrinen PowerSpin Max -rullamoppi, joka kohdistaa lattiaan 46 newtonin eli noin 4,7 kilogramman hankauspaineen.

Pinttyneiden tahrojen pehmittämiseen käytetään sisäänrakennettua höyrytystä, ja mopin takana sijaitseva kuumailmakuivaus kuivaa lattian pesun jälkeen puupintojen suojaamiseksi. Tasapainosta ja liikkumisesta huolehtivat suuret, 17 senttimetrin pyörät napamoottoreilla.



Ahtaisiin nurkkiin ja matalien huonekalujen alle lähetetään puolestaan tavallinen robotti. Duossa toimii yhtiön aiemmin tänä vuonna julkaisema Roomba Plus 575 Combo.

8,35 senttimetrin korkuinen ja 29,8 senttimetriä leveä robotti pääsee sohvien, sänkyjen ja TV-tasojen alle. Laitteessa on 31 millimetriä ulospäin kurottava PerfectEdge-moppiliina ja pidennetty sivuharja reunojen puhdistukseen sekä pyörännosto, jonka ansiosta se kykenee ylittämään jopa 3,5 senttimetriä korkeat kynnykset.

Robotit keskustelevat keskenään, hyödyntävät samaa Roomba Home -sovellusta ja jakavat yhteisen kodin kartan. Molemmissa käytetään ClearView Pro dual-line LiDARia sekä PrecisionVision AI -tekoälytunnistusta esteiden kiertämiseen.

Päärobotin yläosan tekoälykamerat puolestaan havainnoivat huoneita laajemmasta näkökulmasta ja auttavat tunnistamaan suurempia tahroja perusteellisempaa pesua varten.

Laitteille on toteutettu yhteinen AutoWash-telakka, jossa on erilliset säiliöt puhtaalle ja likaiselle vedelle. Telakka huolehtii automaattisesti robottien pölysäiliöiden tyhjennyksestä, moppiliinojen pesusta sekä niiden kuivauksesta.

iRobot esittelee Roomba Duoa IFA-messuilla toistaiseksi prototyyppinä.

Järjestelmän mahdollisesta myynninaloituksesta tai hintaluokasta yhtiö ei ole vielä kertonut tarkempia tietoja.

Yhtiö esitteli IFA-messuilla myös uuden lippulaivamallin, Roomba Max 875 Combon, joka saapuu 1199 euron hinnalla myyntiin marraskuussa.