Wolt avasi oman elektroniikkakaupan Suomessa – pienkoneet ja kaapelit kotiovelle yhdeksässä kaupungissa

Wolt on avannut Suomessa oman virtuaalisen elektroniikkakauppansa, Wolt Electronicsin. Uuden palvelun kautta asiakkaat voivat tilata elektroniikkaa, kodin pienkoneita sekä kauneuden ja hyvinvoinnin laitteita suoraan Wolt-sovelluksesta kotiovelleen toimitettuna.

Palvelu aloittaa toimintansa yhdeksässä kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Joensuussa, Lahdessa ja Oulussa.

Wolt Electronicsilla ei ole fyysisiä myymälöitä, vaan tuotteet tilataan ainoastaan sovelluksen kautta. Toimitukset hoidetaan Woltin oman verkkoruokakaupan, Wolt Marketin, toimipisteistä käsin samoilla kuljetuksilla.

Konsepti on Woltin mukaan suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa korvaavaa laitetta tai tarviketta tarvitaan välittömästi. Tyypillisiä arjen pulmatilanteita ovat esimerkiksi matkasta unohtunut puhelimen laturi, kesken etäpäivän rikkoutuneet kuulokkeet tai aamulla hajonnut kahvinkeitin.

Valikoimaan kuuluu muun muassa latureita, kaapeleita, adaptereita, kuulokkeita ja pelitarvikkeita. Lisäksi tarjolla on henkilökohtaisen hygienian laitteita, kuten parranajokoneita ja hiustenmuotoilulaitteita, sekä keittiön pienkoneita vedenkeittimistä leivänpaahtimiin. Yhtiön mukaan valikoimaa kehitetään jatkossa asiakastarpeiden mukaisesti.





Elektroniikkakauppa on jatkumoa Woltin laajentumiselle perinteisen ravintolaruoan ulkopuolelle. Yhtiön mukaan Suomessa jo yli 25 prosenttia kaikista Wolt-tilauksista on muuta kuin ravintolaruokaa.

Elektroniikka, lemmikkitarvikkeet sekä terveys- ja kauneustuotteet lukeutuivatkin palvelun nopeimmin kasvaneisiin vähittäiskaupan tuoteryhmiin vuonna 2025.

"Woltista tilataan jo paljon muutakin kuin ravintolaruokaa. Yhä useampia arjen tarpeita halutaan hoitaa nopeasti ja helposti samasta sovelluksesta – oli kyse apteekkituotteista, kukista, päivittäistavaroista tai elektroniikasta", Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile kertoo.

Klailen mukaan nopean saatavuuden tarve korostuu etenkin elektroniikkaostoksissa, joissa laturit, johdot ja adapterit ovat kysyttyjä, mutta tilauksiin päätyy yhä useammin myös viihde-elektroniikkaa ja kodin pienkoneita.