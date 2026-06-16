Wolt ja Uber Eats saivat kotimaisen haastajan – Swype aloitti ruokakuljetukset omilla työntekijöillä

Suomen ruoan kotiinkuljetusmarkkinoilla on nähty alkuvuoden aikana isoja muutoksia.

Vielä helmikuussa näytti siltä, että Foodoran vetäytyminen maasta jättäisi Woltille yksinvaltiuden. Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti, kun Uber Eats aloitti toukokuussa Suomessa. Nyt vaihtoehtoja on entistäkin paremmin, kun kotimainen haastaja Swype on käynnistänyt omat kuljetuksensa pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 2023 perustettu Swype erottuu kahdesta kilpailijastaan palkkaamalla kaikki lähettinsä viralliseen ja vakituiseen työsuhteeseen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ruokatilausalusta, joka hylkää perinteisen alustatalouden yrittäjämallin ja tarjoaa kuljettajilleen täyden turvaverkon.





Palvelu on tähän mennessä toiminut tilausalustana ravintoloiden omille kuljetuksille, ja sen kautta on välitetty jo yli 150 000 tilausta noin 250 ravintolasta.

Swypen omat kuljetukset käynnistyivät kesäkuun puolivälissä pääkaupunkiseudulla noin 80 lähetin voimin, ja toiminta painottuu aluksi Helsinkiin.

Yhtiön mukaan keskikesä on valittu aloitukseksi tarkoituksella, sillä hiljaisempi sesonki antaa toiminnalle hengitystilaa ja varmistaa järjestelmien sujuvuuden.

Tämän jälkeen suunnitelmissa on kuitenkin nopea laajentuminen, ja Swype-laukkuja odotetaan Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden liikenteeseen jo vuoden 2026 loppuun mennessä. Muualle maailmalla on tavoitteena laajentua kesällä 2027.

Uusi työsopimusmalli on luotu tiiviissä yhteistyössä lähettien ja palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa.

Koska suurin osa kuljettajista haluaa säilyttää vapauden valita omat keikkansa, toiminta alkaa provisiopohjaisella mallilla. Työsopimus kuitenkin kerryttää loma- ja kilometrikorvauksia sekä sisältää sairaus- ja eläkevakuutukset.

Toiminnan laajentuessa täysipäiväisille läheteille on tarkoitus tarjota kiinteitä tuntipalkkoja.

- Haluamme näyttää, että ruoka on mahdollista kuljettaa kotiovelle reilusti. Työntekijän ei tarvitse kantaa kaikkea riskiä yrityksen puolesta, kertoo toimitusjohtaja Casper Nordman.

Yhtiön mukaan koko kuljetusketju on rakennettu alusta asti niin optimoidusti, että toiminta on kannattavaa ensimmäisestä toimituksesta lähtien.





Kilpailutilanteesta huolimatta Swype ei aio esittäytyä kuluttajille kalliimpana vaihtoehtona. Yhtiö on sopinut ravintoloiden kanssa komissiotasoista, joiden ansiosta ravintolat voivat itse tarjota alustalla hyviä etuja ja bonuksia kuluttajille.

Lähettien näkökulmasta uusi malli houkuttelee paitsi työsuhteen tuomien etujen, myös kotimaisuuden vuoksi, sillä toiminnasta syntyvät tuotot jäävät Suomeen. Kuljetuksissa panostetaan myös ympäristöystävällisyyteen, ja pääkaupunkiseudun ensimmäiset toimitukset hoidetaan pääasiassa sähköautoilla ja sähköpyörillä, joista yhtiö maksaa asiaankuuluvat korvaukset.