Eurooppalainen tekoälyfirma Mistral keräsi 3 miljardin rahoituskierroksen

Euroopan suurin tekoälymalleja kehittävä yhtiö, ranskalainen Mistral on kerännyt uusimmalla rahoituskierroksellaan kolme miljardia euroa, joka nostaa yhtiön arvostuksen yli 21 miljardiin euroon.

Reutersille yhtiö kertoo, että kyseessä on suurin yksityisen eurooppalaisen teknologiayrityksen koskaan toteuttama oman pääoman ehtoinen rahoituskierros. Rahoituskierros vahvistaa samalla Mistralin asemia taistelussa amerikkalaisia tekoälyjättejä vastaan.

Yhtiö aikoo käyttää uudet varat laskentakapasiteetin kasvattamiseen, kehittyneempien tekoälymallien kouluttamiseen sekä infrastruktuurinsa ja tuotteidensa laajentamiseen. Etenkin uusien kielimallien kouluttaminen vaatii valtavasti laskentatehoa ja siinä Mistral on ollut jatkuvasti pari askelta amerikkalaisjättejä kuten OpenAI:ta ja Anthropicia jäljessä. Mistral tavoittelee vuoden loppuun mennessä miljardin dollarin ns. vuotuista toistuvaa liikevaihtoa.



Mistral pyrkii profiloitumaan eurooppalaisena vaihtoehtona yhdysvaltalaisille tekoälypalveluille. Yhtiö rakentaa sekä avoimia malleja että infraa niiden ajamiseen sekä valmiita tuotteita, joilla mallit voidaan viedä tuotantoympäristöihin. Sen mukaan se on maailman ainoa toimija, joka yhdistää nämä kolme osa-aluetta saman katon alle. Mistralin mallit on suunniteltu niin, että asiakkaat voivat ladata ja ajaa niitä myös omilla palvelimillaan, mukauttaa niitä omiin tarpeisiinsa ja pitää datansa, työnkulkunsa ja organisaatiotietonsa omissa ympäristöissään ilman riippuvuutta yksittäisestä teknologiatoimittajasta.

Teknologiariippuvuus Yhdysvalloista on ollut viime vuosina pysyvästi EU-päättäjien huolenaiheena, ja Mistralia pidetään keskeisenä osana siinä, että Eurooppa ei jää täysin amerikkalaisten tekoälyjättien varaan käynnissä olevassa tekoälymurroksessa. Toki yhtiö on 21 miljardin euron arvostuksellaankin äärimmäisen pieni tekijä, sillä sekä OpenAI:n että Anthropicin tuleviksi pörssiarvoiksi veikataan yli tuhatta miljardia dollaria.