Tietoturvayhtiö Check Point Research (CPR) on paljastanut ChatGPT:stä arkkitehtuuritason tietoturva-aukon, joka mahdollisti komentokanavan avaamisen kahden eri käyttäjätilin välille.

Haavoittuvuuden avulla hyökkääjä pystyi valjastamaan uhrin ChatGPT-istunnon tekemään hakuja tiliin yhdistetyistä palveluista, kuten Gmail-sähköpostista, ja siirtämään tietoja salaa toiselle osapuolelle.

Hyökkäys ei vaatinut perinteistä tietomurtoa tai salasanojen kalastelua, vaan siinä manipuloitiin tekoälyä luovuttamaan tietoja, joihin käyttäjä oli itse myöntänyt sille pääsyn.

Hyökkäys voitiin käynnistää useilla eri tavoilla, kuten jaetulla keskustelulinkillä, haitallisella kehotteella tai mukautetulla GPT-mallilla. Check Point Researchin tutkijoiden mukaan uhrin tarvitsi ainoastaan avata saastunut keskustelulinkki ja lähettää siihen täysin tavallinen viesti.

Tämän seurauksena ChatGPT vastasi käyttäjän esittämään kysymykseen odotetusti, mutta suoritti samalla vastauskierroksella taustalla toista, hyökkääjän syöttämää tehtävää.



Käytännön kokeessaan tutkijat osoittivat, kuinka tekoäly vastasi uhrille tavalliseen kysymykseen samalla, kun se haki taustalla uhrin Gmailista viestejä ja välitti ne hyökkääjän tilille. Keskustelunäkymässä tekoälyn toiminta näytti uhrin silmissä täysin normaalilta, eikä vastaustekstissä mainittu sähköpostien hakemisesta mitään. Ainoa viite taustatoiminnasta oli vastauslaatikon yläpuolelle ilmestynyt pieni "Talked to Gmail" -merkintä.

Merkintä kuitenkin vain kertoo toiminnon jo tapahtuneen, eikä käyttäjältä pyydetty etukäteen vahvistusta tai hyväksyntää tietojen lukemiselle.

Ongelman taustalla vaikuttaa myös ChatGPT:n liitännäisten oletusasetus, joka sallii matalan riskin toiminnot automaattisesti. Vaikka tekoäly vaatii vahvistuksen tärkeille toimille, kuten sähköpostien lähettämiselle tai muokkaamiselle, lukuoperaatiot toteutuvat taustalla ilman erillistä lupaa.

CPR huomauttaa, että lukuoperaatiot voivat todellisuudessa olla erittäin riskialttiita, sillä niiden kautta hyökkääjä voi päästä käsiksi vaikkapa yrityssalaisuuksiin.

Aukko löytyi ChatGPT:n koodinsuoritusympäristöistä. ChatGPT ajaa koodia eristetyissä konteissa, joilla ei ole pääsyä julkiseen internetiin eivätkä ne voi suoraan viestiä keskenään. Kontit kuitenkin jakoivat pääsyn sisäiseen JFrog Artifactory -palveluun, jota käytetään ohjelmistopakettien ja riippuvuuksien noutamiseen.

Palvelun metatietoja käsittelevä rajapinta salli konttien kirjoittaa ja lukea kohteiden ominaisuuksia, eikä näitä tietoja oltu eristetty käyttäjätilien välillä. Yhden tilin kontti pystyi kirjoittamaan paketin metatietoihin tietoa, jonka toisen tilin kontti pystyi lukemaan, jolloin sisäisestä palvelusta muodostui salainen leikepöytä erillisten tilien välille.

Check Point Researchin mukaan tapaus heijastelee laajempaa haastetta agenttimaisten tekoälyjärjestelmien tietoturvassa. Kun tekoälyavustajille annetaan laajat oikeudet yrityksen sovelluksiin, kuten Microsoft Teamsiin, GitHubiin, Google Driveen tai sähköpostiin, järjestelmien hyökkäyspinta kasvaa huomattavasti.



OpenAI on korjannut kyseisen haavoittuvuuden ja poistanut Artifactory-palvelun käytöstä.