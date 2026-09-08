PS3-emulaattori PC:lle sai merkittävän uudistuksen - PS3:n levyt toimivat suoraan tietokoneella

PC:lle tarkoitettu Playstation 3 -emulaattori, RPCS3 on saanut merkittävän päivityksen, jonka myötä PlayStation 3 -pelejä voi nyt pelata PC:llä suoraan alkuperäisiltä PS3:n pelilevyiltä.

Uusi ominaisuus toimii Windowsin lisäksi myös Linuxissa, macOS:ssä ja FreeBSD:ssä, ja vie emulaattorin entistä lähemmäs sen alkuperäistä tavoitetta: koko PS3-pelikirjaston säilyttämistä tuleville sukupolville, tulevaisuudessakin jossa ei ole enää PS3-konsoleita.

Aiemmin PS3-pelit on pitänyt siirtää alkuperäisiltä pelilevyiltä tietokoneen kovalevylle, joka on useimmiten vaatinut esimerkiksi Euroopassa laittomaksi luokiteltuja, PS3:n pelilevyjen kopiointisuojaukset ohittavia työkaluja. Samalla pelilevyjen sisältö on tietysti haukannut tietokoneen tallennustilaa ja siirto itsessään on vienyt varsin paljon aikaa. Uudistuksen jälkeen RPCS3 toimii samalla periaatteella kuin alkuperäinen PS3-konsoli: levy sisään ja peli käyntiin.

Aivan heittämällä prosessi ei ihan jokaisella tietokoneella toimi, sillä tietokoneesta pitää tietysti löytyä Blu-Ray -asema. Lisäksi PS3-pelit käyttävät omaa levyformaattiaan, jota kaikki Blu-ray-asemat eivät pysty lukemaan - RPCS3-projektin sivuilla on lueteltu erikseen kaikki yhteensopivat Blu-Ray -asemat, joiden tiedetään varmuudella toimivan emulaattorin kanssa. Kehittäjien mukaan tämä on laitteistotason rajoitus, jota kehittäjät eivät yksinkertaisesti pysty ohjelmallisesti ohittamaan.



Emulaattorin kehittäjien mukaan ratkaisu mahdollistaa jopa lähes 20 vuotta vanhojen pelien pelaamisen ilman riippuvuutta ulkoisista palvelimista, kunhan käyttäjällä on edelleen hallussaan toimiva levy ja yhteensopiva asema. Samalla RPCS3:n yhteensopivuutta pyritään parantamaan jatkuvasti: hiljattain saavutettiin merkkipaalu, kun noin 75 prosenttia kaikista PS3:n peleistä on saatu toimimaan emulaattorin avulla. Vielä viisi vuotta sitten emulaattorin taso oli se, että kehittäjät kertoivat kaikkien PS3-pelien käynnistyvän, mutta ei niinkään toimivan kunnolla.

Avoimen lähdekoodin PS3-emulaattoriin ja sen vaatimuksiin voi tutustua tarkemmin sen kotisivuilla.