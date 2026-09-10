LG:n televisiot kuuntelevat keskusteluja, keräävät tietoa kodin nettilaitteista

Korealaisjätti LG on jälleen yksityisyyskohun keskiössä, kun paljastui, että yhtiön älytelevisiot keräävät pelottavan paljon tietoa itselleen.

Gamers Nexus -kanavan parin tunnin mittaisessa videossa käydään läpi kaikki huolestuttavat paljastukset, mitä LG:n televisioista paljastui tarkemmin tutkittaessa.

Ensinnäkin yhtiön älytelevisiot skannaavat jatkuvasti lähiverkkoa, johon ne on kytketty ja haalivat itselleen tietoa muista laitteista, jotka löytyvät samasta lähiverkosta. Eli esimerkiksi tiedot kodin puhelimista, tulostimista ja tietokoneista kerätään televisiolle talteen.

Lisäksi television WiFi kerää jatkuvasti tietoa myös lähellä olevista muista WiFi-verkoista, silloinkin kun WiFiä ei edes ole käytetty television yhdistämiseksi oman kodin lähiverkkoon. Nämäkin tiedot televisio tallentaa omaan tallennustilaansa aikaleimojen kera.





Toinen havainto liittyi älytelevisioiden puheohjauksen toimintaan. Sen jälkeen, kun puheohjaus on aktivoitu ja televisiolle on annettu puhekomento siitä, mitä sen pitää tehdä, televisio ei lopetakaan kuuntelemista. Sen sijaan se kuuntelee aktiivisesti keskusteluja pidemmäkin aikaa ja litteroi puheen tekstimuotoon, joka talletetaan television tallennustilaan.

Televisio ei tietyissä tilanteissa lopettanut äänen tallentamista edes "sammutettuna", eli virransäästötilassa, johon useimmat käyttäjät television kytkevät - harvaa älytelevisiota voi enää kaukosäätimellä varsinaisesti, oikeasti sammuttaakaan.

Lisäksi televisioissa on, monien muidenkin TV-valmistajien tapaan käytössä tekniikka, joka tunnistaa mitä television näytöllä näkyy (Automated Content Recognition, ACR). Käytännössä televisio ottaa aika ajoin ruudulla näkyvästä sisällöstä ruutukaappauksia.

Televisiot lähettävät keräämänsä tiedot LG:n tytäryhtiölle, mainonnan ratkaisuja tarjoavalle LG Ad Solutionsille. Kerättyjen tietojen avulla LG Ad Solutions pystyy kohdentamaan mainontaa erittäin tarkasti älytelevisioihinsa, kun yhtiö tietää televisiota käyttävästä kotitaloudesta äärimmäisen paljon.

Mikäli television irrottaa kokonaan netistä, se ei tietenkään pysty lähettämään tietoja eteenpäin. Mutta se jatkaa tietojen keräämistä ja tallettamista tallennustilaansa. Kun televisio sitten seuraavan kerran kytketään uudestaan verkkoon, myös kaikki verkottomassa tilassa kerätyt tiedot lähetetään välittömästi LG Ad Solutionsille.

Yksityisyyskohu on LG:lle jo toinen lyhyen ajan sisään, sillä tänä kesänä paljastui, miten LG:n valmistamat tietokoneiden näytöt käyttävät härskisti hyväkseen Windowsin laiteohjelmistojen asentamiseen tarkoitettua mekanismia.

Paljastukset tehneen Gamers Nexuksen koko video alla:





