Varoitus: Klarnan nimissä liikkuu taas huijausviestejä

Traficomin alainen Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut tuoreimmassa viikkokatsauksessaan varoituksen laajasti liikkeellä olevista huijauksista Suomessa.

Klarnan nimissä lähetetään tietojenkalasteluviestejä, joissa pyydetään vahvistamaan henkilötiedot.

Kuten tavallista, viestissä on kiireen tuntu, eli siinä kerrotaan, että mikäli viestin vastaanottaja ei vahvista henkilötietojaan 48 tunnin sisällä, tili voidaan lukita.

Kyseessä on huijaus, jossa pyritään saamaan pääsy vastaanottajan pankkitunnuksiin.

Viestin todellisen laidan voi helposti varmistaa siten, että siirtyy selaimellaan oikealle Klarnan sivulle ja kirjautuu siellä ja tarkistaa tilinsä tilanteen - eikä missään nimessä klikkaa viestissä olevaa linkkiä. Viestissä oleva linkki ohjaa Klarnan sivujen näköiselle sivulle, mutta kyseinen sivu on huijaussivu.

Ohessa Kyberturvallisuuskeskuksen jakama esimerkki huijausviestin ulkonäöstä:







Viestipohjia voi olla useita erilaisia, joten vastaanottamasi huijausviesti saattaa näyttää hieman erilaiselta. Mutta tärkein ohjenuora on aina, että ei koskaan syötä pankkitunnuksiaan sivuille, johon on päätynyt sähköpostissa tai tekstiviestissä saapuneen linkin kautta.

Mikäli arvelee joutuneensa huijatuksi, on Kyberturvallisuuskeskuksella ohjesivu, joka neuvoo, miten toimia.