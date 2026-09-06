Roborock julkisti uuden lippulaivaimurin: Saros 20 Neo kiipeää lähes 9 sentin kynnysten yli – myyntiin Suomessa 1 199 eurolla

Roborock on esitellyt Berliinin IFA 2026 -messuilla historiansa laajimman tuotevalikoiman. Julkistusten keihäänkärkenä toimivat yhtiön uudet robotti-imureiden lippulaivamallit Roborock Saros 20 Neo sekä Roborock Saros 20 Flow Complete.

Uutuuksista Saros 20 Neo saapui Suomessa ennakkomyyntiin jälleenmyyjille välittömästi julkistuksen yhteydessä 1 199 euron suositushintaan. Saros 20 Flow Complete puolestaan saapuu suomalaisille jälleenmyyjille myöhemmin syksyn aikana.

Saros 20 -sarja ylittää korkeat kynnykset

Laitteissa on päivitetty AdaptiLift Chassis 3.0 -alusta, jonka ansiosta robotit pystyvät valmistajan mukaan ylittämään jopa 8,8 senttimetriä korkeita kaksikerroksisia kynnyksiä.

Korkeiden kynnysten ylityksestä huolimatta Saros 20 Neo on onnistuttu pitämään matalana. Vain 7,95 senttimetrin rungon korkeuden ansiosta laite mahtuu siivoamaan matalienkin huonekalujen, kuten sohvien ja sänkyjen, alta.





Puhdistustehosta vastaa 36 000 pascalin HyperForce-imuteho. Ympäristön hahmottamiseen ja liikkumiseen hyödynnetään RetractSense-navigointia sekä Reactive AI -tekoälyteknologiaa, joiden avulla imurit osaavat tunnistaa itsenäisesti yli 300 erilaista estetyyppiä.

Navigoinnin luvataan toimivan sujuvasti niin päivänvalossa kuin täysin pimeässäkin huoneessa.

"Haluamme antaa ihmisille aikaa takaisin arkeen, jotta kenenkään ei tarvitsisi murehtia kotitöistä. Tavoitteemme on, että teknologinen johtoasemamme näkyy eri markkinoille räätälöityinä ratkaisuina ja että tulevaisuuden kodinhoidon ratkaisut ovat saatavilla kotitalouksille kaikkialla", sanoo Roborockin Euroopan ja Amerikan alueiden johtaja Ricky Ma.

Uudet robotti-imurit täydentävät Saros 20 -sarjaa.

Perinteisten robotti-imureiden rinnalla Roborock laajentaa märkä-kuivaimurivalikoimaansa uudella F25-sarjalla. Myös F25-sarjan laitteet ovat saaneet allergikoille suunnatun ECARF-sertifioinnin.

Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 hyödyntää kuumaa höyryä pinttyneiden ja kuivuneiden tahrojen irrottamiseen. Laitteen litteä muotoilu mahdollistaa siivoamisen matalien kalusteiden alta. Toinen malli on Roborock F25 Pro Turbo Combo, joka on 5-in-1-monitoimilaite. Se muuntuu irrotettavan käyttömoduulin ja vaihdettavien suulakkeiden ansiosta märkä-kuivaimurista perinteiseksi varsi-imuriksi.

F25-sarjan laitteet tulevat saataville syksyn aikana ainoastaan Roborockin virallisesta verkkokaupasta.

Lisää robotteja ulos: uusi robottiruohonleikkuri ja uima-allasrobotti

Yhtiö toi aiemmin tänä vuonna ensimmäiset robottiruohonleikkurinsa saataville, ja nyt mallisto täydentyy Roborock RockNeo Q2 LiDAR -mallilla.

Pohjoismaiden markkinoille lokakuussa 2026 saapuva leikkuri hyödyntää ympäristön havainnointiin LiDAR-teknologiaa sekä ReactiVision Fusion -tekniikkaa, joiden avulla se tunnistaa esteet ja navigoi pihalla täysin ilman rajakaapeleita.

Leikkurissa on kelluva leikkuukansi sekä PreciEdge-reunaleikkuumoduuli, joka kykenee leikkaamaan nurmikon reunat jopa kolmen senttimetrin tarkkuudella.

Täysin uutena aluevaltauksena Roborock esitteli RockAqua-tuotesarjan, joka tuo brändin uima-altaisiin.





Sarjan ensimmäinen malli on uima-allasrobotti RockAqua P1. Se on suunniteltu puhdistamaan itsenäisesti altaan pohjan, seinät, vesirajan ja matalat tasot.

Laite tarjoaa yhdellä latauksella jopa 3,5 tunnin käyttöajan, ja sen akku latautuu täyteen samassa ajassa. RockAqua P1 saapuu Pohjoismaiden markkinoille vuoden 2027 aikana.

IFAssa esiteltiin runsaasti muitakin robotteja. Esimerkiksi iRobot esitteli uuden lippulaivamallinsa, joka Saros 20 Neon tapaan 1199 euroa, mutta tulee saataville vasta myöhemmin vuoden aikana.

