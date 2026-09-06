Tamagotchi-sormus julkaistiin

Jo vuosia netissä kiertänyt lohkaisu kuvaa, miten 1990-luvulla huolehdimme siitä, että tamagotchimme pysyisi hengissä, tarkkailemalla jatkuvasti sen elintoimintoja ja reagoimalla niiihin. Ja nyt teemme samaa itsellemme, tuijottamalla älykellojen ja älysormusten lukemia. Eli olemme nykyisin itse tamagotcheja.

Mutta nyt on mahdollisuus palata takaisin tuohon helpompaan ja yksinkertaiseen aikaan, modernilla kulmalla, sillä Tamagotchi palaa jälkeen takaisin - tällä kertaa sormuksena.

Tamagotchi-brändin omistava japanilainen Bandai on avannut ennakkotilaukset alkuvuodesta 2027 julkaistavalle Tamagotchi-sormukselle.

Ennakkotilaajille sormus maksaa 7700 jeniä eli noin 43 euroa. Ennakkotilaukset avattiin elokuun 2026 lopulla ja tilausikkuna sulkeutuu lokakuussa 2026. Sormusta on tarjolla vain yhtä kokoa, mutta mukana toimitetaan sovitinosa, jolla sormuksen saa pysymään kapeammassakin sormessa.



Sormuksessa on siis se tuttu ja perinteinen tamagotchi, joka pitää pitää hengissä, aivan kuten aina ennenkin. Valitettavasti emme keksineet, miten Bandain verkkosivuilta olisi voinut ennakkotilata sormuksen myös Eurooppaan toimitettavaksi.