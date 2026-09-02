Kaliforniassa etenee laki, joka velvoittaa käyttöjärjestelmää kertomaan käyttäjän iän

Kalifornian osavaltiossa etenee lakialoite, joka muuttaisi sekä tietokoneiden että kännyköiden käyttöjärjestelmiä varsin merkittävästi. Lakialoite vaatii käyttöjärjestelmiin mekanismin, jossa ne välittävät eteenpäin tiedon käyttäjän iästä.

Vaatimus ulottuu myös sovelluskauppoihin, joiden täytyy kehittää vastaava järjestelmä. Käytännössä mekanismi toimii niin, että jos laitteeseen asennetaan vaikkapa peli tai deittisovellus, jonka ikärajaksi on määrätty esimerkiksi 18 vuotta, kyseisen sovelluksen pitää pystyä kysymään käyttöjärjestelmältä käyttäjän ikää.

Käyttöjärjestelmä vastaa tuon jälkeen tietoa pyytäneelle sovellukselle ikähaarukoilla, mutta ei tarkalla iällä, eli esimerkiksi "käyttäjä on yli 18-vuotias" tai "käyttäjä on yli 13-vuotias". Sovellukset sitten joko kieltäytyvät asentumasta tai rajoittavat toimintojaan niin, että käyttäjän ikä otetaan sovelluksen käytössä huomioon.

Lakialoitteessa on kaksi merkittävää poikkeusta ja helpotusta. Ensinnäkään se ei koske täysin avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmiä, eli Linuxiin mekanismia ei tarvitse kehittää, eikä Linux-sovellusten täydy kysellä käyttäjän ikää.



Toinen, yksityisyyden kannalta merkittävä muutos on se, että ikää ei ilmeisesti tarvitse varmentaa millään tavalla. Eli se on enemmänkin vanhemmille luotu tapa säätää lastensa sovellusten käyttöä: vanhemmat asettavat lastensa tietokoneisiin ja puhelimiin lasten iän ja käyttöjärjestelmän ja sovellusten yhteispeli rajoittaa jatkossa sitä, mitä sovelluksia laitteille voidaan asentaa.

Aiheesta uutisoineen Linuxiac-julkaisun mukaan lakialoite on jo hyväksytty Kalifornian osavaltion kongressin ja senaatin toimesta, mutta sitä ei ole vielä otettu osaksi Kalifornian lainsäädäntöä.

Erilaisia ikärajojen valvonnan mekanismeja ollaan pystyttämässä nettiin ja sovelluksille ympäri maailmaa. Tunnetuin on tietysti Australian some-kielto alle 16-vuotiaille, mutta esimerkiksi useissa Yhdysvaltain osavaltioissa aikuisviihdesivustoille pääsy vaatii virallisen henkilöllisyystodistuksen skannaamisen ja sen yhdistämisen käyttäjätunnukseen.

Suomessa ja muualla Euroopan Unionissa vahvaan tunnistautumiseen pohjautuva ikärajojen valvonta on tulossa suurimpiin aikuisviihdesivustoihin, kunhan eurooppalainen ikärajan varmennuksen sovellus saadaan käyttöön.