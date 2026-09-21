Googlelle jälleen jättimäiset, 403 miljoonan euron sakot Euroopassa - käsitteli käyttäjien sijaintitietojen lainvastaisesti

Googlelle on - jälleen kerran - määrätty jättimäiset sakot Euroopan Unionin lainsäädännön rikkomisesta.

Tukevan suuruiset, 403 miljoonan euron sakot tulivat tällä kertaa EU:n tietosuojasääntöjen rikkomisesta useissa Googlen palveluissa sekä Android-käyttöjärjestelmässä. Päätöksen asiassa teki Irlannin tietosuojakomissio (Data Protection Commission, DPC), jonka toimialueelle Googlen (ja useimpien muiden amerikkalaisjättien) sääntely kuuluu, sillä yhtiön Euroopan pääkonttori sijaitsee Irlannissa. Tutkinta keskittyi käyttäjien sijaintitietojen keräämisen ja käsittelyn lainmukaisuuteen ja Googlen toimintatapoja tältä osin ryhdyttiin tutkimaan alunperin jo vuonna 2018.

DPC:n mukaan Google ei käsitellyt sijaintitietoja laillisesti tai oikeudenmukaisesti yhtiön palvelussa, joka kerää yhteen paikkaan käyttäjän selain- ja sovelluskäytön historiaa sekä hakuhistoriaa. Lisäksi myös Googlen tapa käsitellä käyttäjiensä sijaintitietoja Androidin Sijaintihistoria -palvelussa todettiin laittomaksi. Lisäksi Androidin tarjoama sijainnin tarkkuuden -valinta sovellusten pyytäessä sijaintitietoja käsitteli sekin käyttäjätietoja siten, että käyttäjälle ei kerrottu tarpeeksi selvästi sitä, miten ja mihin tarkoituksiin heidän sijaintitietojaan kerättiin ja jaettiin. Näin ollen sijaintitiedon suostumus ei täyttänyt GDPR:n eli yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusta "aidosti vapaasta ja tietoon perustuvasta" suostumuksesta.



Google puolustautui tutkinnassa sillä, että se oli muuttanut jo tutkinnan aikana käytäntöjä, joista sitä syytettiin. Yhtiö esimerkiksi ryhtyi vuonna 2024 tuhoamaan käyttäjiensä sijaintihistorian aikajanalla olevat vanhemmat tiedot automaattisesti, ellei käytäjä erikseen pyytänyt tietojen säilytystä.

DPC:n päätöksen mukaan Googlen pitää sakkojen maksamisen lisäksi korjata kaikki tutkinnassa havaitut epäkohdat puolen vuoden sisällä päätöksen antamisesta lukien.

Googlella on ollut viranomaisten osalta hieman hankalahkot pari viimeistä vuotta, sillä yhtiö mm. joutui muuttamaan hakukonettaan Euroopassa hiljattain ja vuosi sitten EU lätkäisi Googlelle lähes 3 miljardin euron sakot mainosteknologiaan liittyen. Yhdysvalloissa taas yhtiölle asetettiin viime vuonna tiukkoja rajoituksia sen määräävän markkina-aseman suitsemiseksi.