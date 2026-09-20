Disney+ päivitti tilaussopimustaan: Kaikki tilausmuodot voivat jatkossa sisältää mainoksia

Disney+ on päivittänyt Pohjoismaissa sovellettavaa tilaussopimustaan. Merkittävin ja kuluttajia eniten puhutteleva muutos koskee mainontaa, sillä palvelu selventää ehtojaan niin, että jatkossa kaikki tilauspaketit voivat sisältää markkinointisisältöä, sponsorointia sekä mainoksia ennen toistettavaa sisältöä ja sen jälkeen, suorissa lähetyksissä, kanavilla, erikoistapahtumissa sekä ulkopuolisten palveluiden sisällöissä.

Kalliimpaan, niin sanottuun mainoksettomaan tilausluokkaan siirtyminen ei siis jatkossa takaa täysin mainosvapaata katselukokemusta.

Ehdoissa kielletään mainosten estäjien käyttö tai mikä tahansa toiminta mainosten näyttämisen estämiseksi mainoksia sisältävissä tilauspaketeissa. Mikäli tilaaja käyttää mainosblokkeria, Disney+ varaa oikeuden keskeyttää tai irtisanoa tilauksen, estää katselun tai vaihtaa käyttäjän automaattisesti parhaiten vastaavaan palvelupakettiin ja laskuttaa uutta hintaa vaihtopäivästä alkaen.

Jos yhtiöllä on perusteltu syy uskoa, että käyttäjä pyrkii estämään mainoksia, sillä on myös oikeus kieltäytyä myymästä mainoksia sisältävää tilauspakettia.



Toinen konkreettinen muutos liittyy tilaushintojen korotuksiin. Disney+ on lyhentänyt hintamuutosten ennakkoilmoitusaikaa aiemmasta 30 päivästä 28 päivään. Hintamuutoksista ilmoitetaan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ja tilaus uusiutuu uuteen hintaan automaattisesti, ellei asiakas peru tilaustaan ennen uuden laskutusjakson alkua.

Maksutapojen osalta Disney on lisännyt ehtoihinsa oikeuden veloittaa tiliin liitettyä toissijaista maksukorttia, jos ensisijainen maksutapa hylätään, kortti vanhenee tai tilillä ei ole katetta.

Palvelu voi myös hankkia maksupalveluntarjoajalta automaattisesti päivitetyt korttitiedot tilauksen jatkumisen takaamiseksi. Lisäksi ehdoissa huomioidaan entistä tarkemmin teleoperaattoreiden ja muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta hoidettava laskutus.

Tilausta saa käyttää vain ensisijaisessa asuinpaikassa asuvat henkilöt, ja Disney varaa oikeuden analysoida tilin käyttöä sääntöjen valvomiseksi sekä tarvittaessa rajoittaa tai estää palvelun käyttöä väärinkäytösepäilyissä. Kotitalouden ulkopuolista katselua varten tilaaja voi hankkia maksullisen lisäjäsenominaisuuden.

Disney lähetti tiedot muutoksista asiakkaille perjantaina. Päivitetyt ehdot astuvat voimaan 30 päivän kuluttua ilmoituksesta. Mikäli tilaaja ei hyväksy muutoksia, tilaus on peruutettava ennen voimaantulopäivää. Jos tilausta ei peruuteta ennen ilmoitetun määräajan päättymistä, tilaus jatkuu automaattisesti päivitetyin ehdoin.