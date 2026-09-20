Legendaarinen Winamp tekee paluun

Legendaarinen MP3-soitin Winamp on tekemässä paluuta. Jälleen kerran.

Tällä kertaa kuviot ovat menneet täysin uusiksi aiempaan nähden ja uusi, vuonna 2027 julkaistava Winamp on yhdistelmä ikonista MP3-soitinta ja modernia suoratoistopalvelua. Eli käytännössä Winampin voi halutessaan säilyttää hyvinkin ysärin lopun ulkonäössä, mutta nauttia samalla suoratoiston helppoudesta - unohtamatta kuitenkaan MP3-tiedostojen toistoa.

Nollista Winamp ei ryhdy kuukausimaksullista suoratoistopalveluaan rakentamaan, vaan yhtiö on lisensoinut ranskalaisen Deezerin musiikkivalikoiman ja suoratoistoteknologian käyttöönsä.

Jotta alkuperäisen Winampin nykykäyttäjiä ei säikytettäisi turhan paljoa, lupaa Winamp tiedotteessaan, että alkuperäinen, ilman suoratoistopalvelua toimiva Winampin sovelluskin jatkaa eloaan, eli tarjolla on jatkossa kaksi erillistä versiota Winampista.



Veto on todennäköisesti varsin fiksu, sillä hämmentävää kyllä, Winampin mukaan alkuperäisellä MP3-soittimella on edelleen noin 40 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Rinnakkain perinteisen version kanssa elävän, ensi vuonna julkaistavan uuden Winampinkin luvataan tukevan MP3-tiedostojen toistoa, nettiradioiden toistoa ja Winampin perinteisiä soittolistoja.

Winamp julkaistiin alunperin vuonna 1997 ja se nousi nopeasti maailman suosituimmaksi MP3-soittimeksi, aikana, jolloin MP3:n suosio oli huipussaan. Soitin dotcom-huuman keskellä silloiselle netin jättiläiselle AOL:lle. Sen jälkeen soitin on vaihtanut omistajaa historiansa aikana useita kertoja, samalla kun paikallisten musiikkitiedostojen suosio on hiipunut suoratoiston valloittaessa musiikkimarkkinat.

Yhtiö on tehnyt erilaisia "paluita" ja virityksiä vuosien mittaan useitakin. Epäonnistunein oli kenties viimeisin, jossa Winampin luvattiin muuttuvan avoimen lähdekoodin ohjelmaksi. Mutta yhtiö halusikin vain ulkopuolisilta kehitysapua soittimen kehitykseen, ilman että ohjelmaa oikeasti julkaistiin avoimena lähdekoodina. Kokeilu lopetettiinkin lähes samantien ja sen jälkeen Winampista ei ole kuulunutkaan mitään. Ennenkuin nyt.

Ranskalainen Deezer puolestaan panostaa yhä enemmän Winampin tyylisiin lisensointikumppanuuksiin, eli "white label" -paketointiin, jossa se toimittaa teknologian ja musiikkivalikoiman, mutta varsinaista suoratoistopalvelua pyörittää ulkopuolinen taho.