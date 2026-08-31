Kajaaniin nousee lähes 400 miljoonan euron LUMI-AI-supertietokone – kymmenkertaistaa tekoälytehon

EuroHPC-yhteisyritys ja järjestelmätoimittaja Bull ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen seuraavan sukupolven LUMI-AI-supertietokoneen toimittamisesta CSC:n datakeskukseen Kajaaniin.

Uusi järjestelmä kasvattaa tekoälykapasiteettia kymmenkertaiseksi ja lähes tuplaa perinteisen laskentakapasiteetin nykyiseen LUMI-supertietokoneeseen verrattuna. Hankintasopimuksen kokonaisarvo on 387,8 miljoonaa euroa, ja se kattaa hankinnan, toimituksen, asennuksen sekä ylläpidon.

LUMI-AI sijoitetaan CSC:n rakenteilla olevaan uuteen datakeskukseen Renforsin Rannan yritysalueelle, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 jälkipuoliskolla.

Supertietokoneen omistaa EuroHPC-yhteisyritys, ja sitä isännöi Suomen johtama LUMI-tekoälytehtaan konsortio, johon kuuluvat myös Norja, Puola, Tanska, Tšekki ja Viro. Hankkeen rahoitus jakautuu tasan EuroHPC-yhteisyrityksen ja konsortion kesken.

Raudan osalta nestejäähdytteinen supertietokone perustuu Bullin uusimpaan BullSequana XH3500 -arkkitehtuuriin. Järjestelmä hyödyntää AMD:n Instinct MI430X -grafiikkaprosessoreita sekä kuudennen sukupolven 256-ytimisiä AMD EPYC -suorittimia.



Uudet GPU-arkkitehtuurit tuovat suorituskykyloikan erityisesti tekoälylaskentaan, minkä ansiosta AI-kapasiteetti kasvaa moninkertaisesti perinteistä liukulukulaskentaa nopeammin.

Kumppaneina hankkeessa toimivat myös IBM, joka vastaa Storage Scale -teknologiaan pohjautuvasta tallennusratkaisusta, sekä Nokia, joka rakentaa datakeskusverkon Bullin oman BXI-väylän rinnalle.

Kajaanin konesali vahvistuu samalla merkittävällä hybridilaskennan kokonaisuudella. Uutisoimme aiemmin heinäkuussa, kuinka suomalainen IQM valittiin toimittamaan Kajaaniin uusi 150 kubitin LUMI-IQ-kvanttitietokone.

LUMI-IQ asennetaan samaan datakeskukseen ja integroidaan tiiviisti LUMI-AI:n laskentaympäristöön, jolloin suurteholaskenta, tekoäly ja kvanttialgoritmit saadaan yhdistettyä suoraan samaan alustaan.

Laskenta-alusta on suunniteltu palvelemaan sekä akateemista tutkimusta että yritysten tekoälyinnovaatioita. Järjestelmä tarjoaa erityisesti pk-yrityksille ja startupeille mahdollisuuden hyödyntää raskaita tekoälyresursseja ilman omia jätti-investointeja laitteistoihin.

Laskentaresursseja tullaan hyödyntämään muun muassa tekoälymallien koulutuksessa, laajamittaisissa tieteellisissä simulaatioissa, materiaalitekniikassa sekä terveysalan ja lääketieteen mallinnuksissa.

Ympäristönäkökulma on hankkeessa keskeisessä roolissa.

LUMI-AI toimii 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, ja sen synnyttämä ylijäämälämpö otetaan talteen ja johdetaan suoraan Kajaanin kaukolämpöverkkoon, mikä nostaa datakeskuksen tuottaman kaukolämmön osuutta entisestään.