Kajaaniin nousee lähes 400 miljoonan euron LUMI-AI-supertietokone – kymmenkertaistaa tekoälytehon
EuroHPC-yhteisyritys ja järjestelmätoimittaja Bull ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen seuraavan sukupolven LUMI-AI-supertietokoneen toimittamisesta CSC:n datakeskukseen Kajaaniin.
Uusi järjestelmä kasvattaa tekoälykapasiteettia kymmenkertaiseksi ja lähes tuplaa perinteisen laskentakapasiteetin nykyiseen LUMI-supertietokoneeseen verrattuna. Hankintasopimuksen kokonaisarvo on 387,8 miljoonaa euroa, ja se kattaa hankinnan, toimituksen, asennuksen sekä ylläpidon.
LUMI-AI sijoitetaan CSC:n rakenteilla olevaan uuteen datakeskukseen Renforsin Rannan yritysalueelle, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 jälkipuoliskolla.
Supertietokoneen omistaa EuroHPC-yhteisyritys, ja sitä isännöi Suomen johtama LUMI-tekoälytehtaan konsortio, johon kuuluvat myös Norja, Puola, Tanska, Tšekki ja Viro. Hankkeen rahoitus jakautuu tasan EuroHPC-yhteisyrityksen ja konsortion kesken.
Raudan osalta nestejäähdytteinen supertietokone perustuu Bullin uusimpaan BullSequana XH3500 -arkkitehtuuriin. Järjestelmä hyödyntää AMD:n Instinct MI430X -grafiikkaprosessoreita sekä kuudennen sukupolven 256-ytimisiä AMD EPYC -suorittimia.
Uudet GPU-arkkitehtuurit tuovat suorituskykyloikan erityisesti tekoälylaskentaan, minkä ansiosta AI-kapasiteetti kasvaa moninkertaisesti perinteistä liukulukulaskentaa nopeammin.
Kumppaneina hankkeessa toimivat myös IBM, joka vastaa Storage Scale -teknologiaan pohjautuvasta tallennusratkaisusta, sekä Nokia, joka rakentaa datakeskusverkon Bullin oman BXI-väylän rinnalle.
Kajaanin konesali vahvistuu samalla merkittävällä hybridilaskennan kokonaisuudella. Uutisoimme aiemmin heinäkuussa, kuinka suomalainen IQM valittiin toimittamaan Kajaaniin uusi 150 kubitin LUMI-IQ-kvanttitietokone.
LUMI-IQ asennetaan samaan datakeskukseen ja integroidaan tiiviisti LUMI-AI:n laskentaympäristöön, jolloin suurteholaskenta, tekoäly ja kvanttialgoritmit saadaan yhdistettyä suoraan samaan alustaan.
Laskenta-alusta on suunniteltu palvelemaan sekä akateemista tutkimusta että yritysten tekoälyinnovaatioita. Järjestelmä tarjoaa erityisesti pk-yrityksille ja startupeille mahdollisuuden hyödyntää raskaita tekoälyresursseja ilman omia jätti-investointeja laitteistoihin.
Laskentaresursseja tullaan hyödyntämään muun muassa tekoälymallien koulutuksessa, laajamittaisissa tieteellisissä simulaatioissa, materiaalitekniikassa sekä terveysalan ja lääketieteen mallinnuksissa.
Ympäristönäkökulma on hankkeessa keskeisessä roolissa.
LUMI-AI toimii 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, ja sen synnyttämä ylijäämälämpö otetaan talteen ja johdetaan suoraan Kajaanin kaukolämpöverkkoon, mikä nostaa datakeskuksen tuottaman kaukolämmön osuutta entisestään.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.