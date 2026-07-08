Kajaani vahvistaa asemaansa supertietokoneiden keskuksena – suomalainen IQM toimittaa 150 kubitin kvanttitietokoneen
Kajaani on vankistamassa asemaansa yhä vahvemmin Euroopan supertietokoneiden ja tekoälylaskennan pääpaikkana. Vasta toukokuussa CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen datakeskuksessa Kajaanissa otettiin virallisesti käyttöön Suomen uusi kansallinen Roihu-supertietokone, joka kolminkertaisti maan kansalliset laskentaresurssit.
Nyt Kajaanin konesali on saamassa entistä järeämpää vahvistusta, kun suomalainen IQM Quantum Computers on valittu toimittamaan LUMI-tekoälytehtaan uusi kvanttitietokone.
Uusi järjestelmä on nimeltään LUMI-IQ, ja sen laitteistona toimii IQM Halocene H4. Kyseessä on ensimmäinen ja lajissaan edistynein paikallisesti asennettava suprajohtava kvanttitietokone, joka sisältää ensimmäisessä vaiheessaan 150 korkealaatuista kubittia eli kvanttibittiä.
Investointi on merkittävä yhteiseurooppalainen hanke, jota rahoittavat EuroHPC-yhteisyrityksen ohella Suomi, Tšekki, Norja ja Puola. Järjestelmä on suunnitelman mukaan tarkoitus toimittaa ja ottaa käyttöön syksyllä 2027 CSC:n uudessa datakeskuksessa Kajaanin Renforsin Rannassa.
LUMI-IQ integroidaan osaksi jo olemassa olevaa LUMI-tekoälytehdasta, joka on Euroopan unionin suurin lajissaan.
"Jo ensimmäinen vuonna 2027 toimitettava järjestelmä sisältää uusinta teknologiaa edustavan 150 kubitin kvanttiprosessorin. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Seuraavien vuosien aikana LUMI-IQ kehittyy virheensietoiseksi kvanttitietokoneeksi useiden kubittien määrää kasvattavien ja suorituskykyä parantavien päivitysten myötä. Näin LUMI-tekoälytehtaasta rakentuu maailmanluokan eurooppalainen hybridiympäristö, jossa yhdistyvät tekoäly ja kvanttilaskenta", sanoo CSC:n kvanttiteknologioiden päällikkö Mikael Johansson.
Kvanttitehostetun tekoälyn avulla tutkijat ja yritykset voivat ratkoa sellaisia monimutkaisia ongelmia optimoinnissa, simuloinnissa ja datan analysoinnissa, jotka ovat nykyisten laskentamenetelmien ulottumattomissa. Käytännössä tämä voi näkyä tulevaisuudessa nopeampina tieteellisinä läpimurtoina esimerkiksi materiaalitieteissä, energiasektorilla sekä lääketieteessä.
Esimerkiksi aiemmin käyttöönotetun Roihun avulla on jo väläytelty mahdollisuutta tehdä jopa koko Suomen populaation kattavia lääketieteellisiä mallinnuksia biopankkien rekisteridatasta, ja uusi kvanttivahvistus vie nämä mahdollisuudet entistä pidemmälle.
"Erityisesti startup-yrityksille ja pk-yrityksille pääsy johtavaan tekoäly- ja kvanttialustaan on erittäin tärkeää. Yritysten ei tarvitse tehdä korkeita alkuinvestointeja ja hankkia itse vaativaa laskentainfrastruktuuria. Lisäksi tarjoamme asiantuntijatuen, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään infrastruktuuria tehokkaasti", sanoo LUMI-tekoälytehtaasta vastaava johtaja Pekka Manninen CSC:ltä.
IQM:n toimitusjohtaja Jan Goetz puolestaan summaa IQM Halocenen toimittamisen CSC:lle tarkoittavan, että Euroopan tehokkain kvanttitietokone sijoittuu yhteen maailman johtavista tieteellisen laskennan ympäristöistä. Goetzin mukaan tämä on merkittävä virstanpylväs IQM:lle, CSC:lle, Suomelle ja Euroopan kvanttiekosysteemille.
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