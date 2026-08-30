Tekoälyllä tehtyä musiikkia ei enää hyväksytä virallisille listoille Suomessa

Suomessa jäi kesällä yllättävän vähäiselle huomiolle se, että heinäkuussa 2026 on päivitetty Suomen virallisen listan säännöt.

Uusien sääntöjen (PDF) tärkein muutos koskee tekoälyn käyttöä musiikin luonnissa.

Uusittujen sääntöjen mukaan Suomen viralliselle listalle ei hyväksytä kappaleita ja albumeita, jotka on tehty tai tuotettu kokonaan tekoälyn avulla. Listalle hyväksymisen kriteeriksi on asetettu sääntöjen kohta: "Tekoälyllä luodut äänitteet hyväksytään Suomen Viralliselle Listalle ainoastaan silloin kun ne ovat pääosin ihmisen tekemiä ja niiden tekemisessä käytetyt palvelut ovat asianmukaisesti lisensoituja ja laillisia."

Mikäli kappaleiden luontitavasta on epäselvyyttä, päättää listakomitea siitä, hyväksytäänkö kappale tai albumi listalle vai ei. Mikäli listoille päätyy kappale tai albumi, joka huomataan jälkikäteen tekoälyllä tehdyksi, se voidaan poistaa myös takautuvasti aiemmilta listoilta.



Tekoälyn kriteereistä listalle pääsyyn on julkaistu heinäkuussa erilliset, varsin yksityiskohtaiset ohjeet (PDF).

Erityisen mielenkiintoinen on sääntöjen kohta, jossa vaaditaan, että tekoälyllä osittain tehtyjen kappaleiden täytyy noudattaa tekijänoikeuksia. Se käytännössä rajaa osittaistakin tekoälyn käyttöä, sillä musiikkiteollisuus on aktiivisesti haastanut oikeuteen tekoälymusiikkipalveluita tekijänoikeuksien rikkomisesta ympäri maailmaa.

Myös muualla maailmassa on tehty hiljattain vastaavia linjauksia: Australian musiikkiteollisuutta edustava Australian Recording Industry Association (ARIA) on sekin päättänyt, että tekoälyllä tehtyä musiikkia ei enää hyväksytä Australian virallisille listoille.

Alkuvuodesta Ruotsissa musiikkiteollisuuden etujärjestö päätyi vastaavaan linjaukseen (ruotsiksi), kun naapurimaassamme nousi tekoälyllä tehty kappale virallisen listan kärkeen.