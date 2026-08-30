BMW: Nuoret haluavat kosketusnäyttöjä autoihin, siksi fyysiset napit katoavat

Vääntö siitä, pitäisikö autoissa olla enemmän perinteisiä, fyysisiä painikkeita, on ollut maailmanlaajuinen ilmiö viime vuosina.

Ostajat ovat valitelleet sitä, miten lähes kaikki auton hallintaan liittyvät toiminnot on siirretty kosketusnäyttöjen taakse.

Euroopassa autojen turvallisuusluokituksia julkaiseva Euro NCAP hermostui sekin tilanteeseen niin paljon, että tulevina vuosina tietyt autojen toiminnot on pakko tarjota fyysisinä vipuina ja nappeina tai autolle ei enää myönnetä täysiä tähtiä liikenneturvallisuudesta.

Ja osa autovalmistajista onkin tehnyt täyskäännöksen asiassa: Hyundai - joka omistaa myös Kian - kertoi jo pari vuotta sitten palaavansa osittain takaisin fyysisiin säätimiin. Ja Volkswagen on jo ehtinyt julkaisemaan ensimmäiset autonsa, joissa on palattu vahvasti takaisin fyysisiin painikkeisiin kosketusnäytön sijaan.



Mutta jotkut autovalmistajat eivät aio peruutella trendissä: toinen perinteikäs saksalainen automerkki BMW on karsinut fyysisiä nappeja ja säätimiä uudesta BMW iX3 -mallistaan entisestäänkin.

Yhtiön Australian maajohtaja Vikram Pawah kertoi australialaiselle CarExpert-sivustolle, että nuoremmat auton ostajat nimenomaan haluavat autojen toimintoja kosketusnäyttöihin, eivät fyysisiin nappeihin.

Pawahin mukaan alle 45-vuotiaat ovat niin tottuneita käyttämään kosketusnäyttöjä, että he kaipaavatkin sitä, että autoa voi hallita kosketusnäytön - ja jatkossa yhä enemmän ääniohjauksen avulla.

Samaan aikaan kuitenkin sekä Euroopassa että maailman suurimmassa autojen markkinassa, Kiinassa, ollaan myös lainsäädännön kautta pakottamassa tietyt autojen hallintalaitteet takaisin fyysisiin säätimiin, nappeihin ja vipuihin.

BMW:n tavoite luoda autonsa mahdollisimman houkutteleviksi nuoremmille ostajille ei istu kovinkaan hyvin suomalaiseen todellisuuteen, jossa tyypillinen uuden auton ostaja on yli 50-vuotias.