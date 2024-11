Autovalmistaja siirtyy takaisin fyysisiin nappeihin autoissaan

Korealainen autojätti Hyundai on päättänyt uida vastavirtaan nykyistä autotrendiä ja alkaa askel kerrallaan siirtämään autojensa toimintapainikkeita takaisin oikeiksi napeiksi.

Viime vuosina käytännössä kaikki autovalmistajat ovat korvanneet autoissa aiemmin fyysisinä nappeina olleet toimintapainikkeet yhdellä valtavalla kosketusnäytöllä. Muutos on tapahtunut autoissa, riippumatta siitä, ovatko ne sähköautoja vai perinteisiä polttomoottoriautoja.

Mutta innostus on mennyt osittain yksinkertaisesti liian pitkälle ja sellaisiakin toimintoja, joita kuski tarvitsee ajon aikana, on siirretty kosketusnäytön valikkojen taakse. Eli käytännössä kuski joutuu irrottamaan katseensa tiestä, kun haluaa vaikkapa penkinlämmityksen päälle - tai pahimmillaan jopa pitkien valojen säätöä on joutunut etsimään valikoista.

Inside EVs -sivuston mukaan Hyundain kuluttajatutkimuksissa autoilijat kokivat kosketusnäyttövalikot stressaavina ja ärsyttävinä, etenkin tilanteissa, joissa tiettyä toimintoa kaipaisi välittömästi käyttöönsä ajon aikana.



Hyundai ei toki ole luopumassa kosketusnäytöistä autoissaan, mutta yhtiö on jatkossa siirtämässä isomman osan tärkeimmistä toiminnoista takaisin fyysisiin painikkeisiin. Eli kosketusnäyttöön jäisivät harvemmin tarvittavat toiminnot.

Eurooppalainen autojen turvallisuutta arvioiva Euro NCAP on jo kertonut muuttavansa autojen turvallisuuden arviointikriteeristöään vuodesta 2026 alkaen. Uusien sääntöjen mukaan esimerkiksi vilkut ja tuulilasinpyyhkijöiden säätimet on pakko toteuttaa fyysisinä kytkiminä kosketusnäytön sijaan, jos valmistaja mielii saada Euro NCAP -testistä täydet pisteet.

Tiedossa ei ole, koskeeko Hyundain suunnanmuutos myös Hyundain omistamaa Kiaa.