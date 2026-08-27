Tietosuojavaltuutettu: Älylaseilla kuvaaminen eroaa kännykällä kuvaamisesta

Suomen Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut muistutuksen älylasien käytöstä.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että älylaseilla kuvaaminen on henkilötietojen käsittelyä - ja jos kuvattua sisältöä jaetaan netissä tai sosiaalisessa mediassa, siihen sovelletaan lähtökohtaisesti tietosuojasääntelyä.

Erityisen tärkeänä pointtina tietosuojavaltuutettu pitää sitä, että lain näkökulmasta älylaseilla kuvaaminen eroaa merkittävästi kännykällä kuvaamisesta. Vaikka älylaseissa on sinänsä kuvaamisesta kertova pieni led-valo, se on niin huomaamaton, että älylaseilla on helppo kuvata ihmisten tietämättä - kun taas kännykällä kuvaaminen on tyypillisesti selkeästi havaittava tapahtuma.

Eli älylaseilla kuvattaessa, myös julkisella paikalla, ihmisiltä pitää pyytää erikseen lupa. Ihmisillä pitää olla oikeus tietää, jos heitä kuvataan sekä realistinen mahdollisuus pyytää kuviensa poistamista. Ja älylasien kanssa kuvattaessa näin ei useinkaan ole.

Jatkuva, kaikkialle ulottuva kuvaaminen julkisella paikalla voidaan jossain tilanteissa jopa rinnastaa valvontaan.

Lisäksi älylaseilla kuvatut kuvat ja videot päätyvät usein laitevalmistajan omien tekoälymallien koulutusmateriaaliksi.

Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset ovat Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan laatimassa parhaillaan yhteistä linjausta älylaseista. Linjauksessa on tarkoitus selventää, mitä ja miten tietosuojasääntöjä sovelletaan älylasien käyttöön. Lisäksi on tarkoitus muodostaa koko EU-alueen kattava yhteinen linja.

Linjaukselle onkin kiire, sillä vaikuttaa vahvasti, että tästä vuodesta tulee se vuosi, kun älylasit jyräävät itsensä kaiken kansan huviksi - Suomessakin. On hyvin todennäköistä, että huomaamattomien älylasien vuoksi tullaan näkemään lähivuosina repiviä oikeusriitoja yksityisyyden tiimoilta.