Kommentti: Vuosi 2026 voi olla viimein se vuosi, kun älylaseista tulee valtava hitti

Älylasit syntyivät nykymuodossaan jo vuonna 2012, kun ensimmäiset kuluttajille tarkoitetut Google Glass -älylasit julkaistiin. Myyntiin ne saapuivat toki vasta vuonna 2014.

Mutta maailma ei ollut silloin todellakaan valmis niihin.

Ihmiset inhosivat ajatusta siitä, että kuka tahansa vastaantulija voikin käyttää älylaseja, joilla voi salaa kuvata ketä tahansa. Lasien käyttäjiä alettiinkin kutsumaan glassholeiksi Yhdysvalloissa.

Muutkin yksityisyyteen liittyvät kysymykset pyörivät Googlen lasien ympärillä koko niiden lyhyeksi jääneen elinkaaren aikana. Lopulta mainosjätti löikin hanskat tiskiin ja lakkautti Google Glassit kuluttajatuotteina ennen kuin niitä edes ehdittiin myymään laajemmin.

Mutta Meta oikeastaan tarttui Googlen ideaan ja päätti, että se ei ole lainkaan hassumpi. Yhtiö on Facebookista ja Instagramista imuroimillaan valtavilla mainostuloilla kehittänyt älylaseja jo vuosikymmenen ajan ja tuonut niitä ihan myyntiinkin asti jo pitkään.



Laseista on tiedetty, että ne ovat olemassa, mutta mitään isompaa hypeä niiden ympärille ei Meta onnistunut rakentamaan. Ei ennen kuin aivan hiljattain, oikeastaan viime vuonna.

Meta on fiksusti toiminut jatkuvasti yhteistyössä maailman suurimpien perinteisten silmälaseja ja aurinkolaseja valmistavien firmojen kanssa, joten se on päässyt suoraan sisään silmälasimyymälöihin. Suomessakin Metan älylasien mainoksia näkee ihan tavallisissa silmälasiliikkeissä, eli yhtiö on onnistunut arkipäiväistämään ne varsin nerokkaasti - ja kärsivällisesti.

Mutta älylasien ongelma on tietysti ollut niiden hinta. Lisäksi Metan laseissa on ollut tähän saakka tiettyjä rajoituksia, jotka ovat tehneet niistä hieman kuluttajan näkökulmasta epävarmoja ostoksia.

Tällä viikolla yhtiö kuitenkin julkisti ensimmäiset uudet älylasit, jotka julkaistaan vain ja ainoastaan sen omalla brändillä - ilman suuren silmälasi- tai aurinkolasibrändin, kuten Ray-Banin mukanaoloa.

Nämä yksinkertaisesti Meta Glasses -nimiset lasit maksavatkin sitten selkeästi vähemmän kuin yhteisbrändeillä myytävät lasit. Yhdysvalloissa hintaero näyttää asettuvan 80 dollarin tienoille, eli Metan älylasit maksavat siellä 300 dollaria, kun Ray-Ban/Metan vastaavat lasit maksavat 380 dollaria.

Hinnan muutos voi vaikuttaa pienehköltä, mutta silmälasikaupassa hinnalla on merkitystä, kuten jokainen koskaan silmälasiliikkeiden mainoksia nähnyt on voinut havaita.

Iso muutos on myös uusissa kehysten ehdoissa: Metan omiin älylaseihin saa jatkossa vaihtaa uudet vahvuuksilla varustetut linssit aiempien tilalle, ilman että lasien takuu raukeaa. Eli Metan omien älylasien kehysten elinkaari on selkeästi aiempaa pidempi, etenkin jos näkö muuttuu nopeahkosti.

Onkin mielenkiintoista nähdä, tuleeko vuodesta 2026 älylasien ensimmäinen suuri läpimurtovuosi. Etenkin kun Google on jo vahvistanut palaavansa takaisin älylasien markkinalle ja Applen huhutaan pohtivan samaa temppua.