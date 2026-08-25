OpenAI haastaa Nvidian omalla raudallaan: Ensimmäiset Jalapeño-testitulokset julki

Tekoäly-yhtiö OpenAI on esitellyt Hot Chips -tapahtumassa ensimmäiset suorituskykymittaukset omasta räätälöidystä tekoälykiihdyttimestään. Yhdessä Broadcomin kanssa kehitetty Jalapeño-siru on suunniteltu puhtaalta pöydältä nimenomaan suurten kielimallien päättelyyn eli vastausten tuottamiseen, jota yhtiö ajaa ChatGPT:n ja API-rajapintojensa taustalla.

SemiAnalysisin riippumattomassa InferenceX-testissä Jalapeño osoitti merkittävää etumatkaa nykyisiin kaupallisiin ratkaisuihin, joissa vertailukohtana käytettiin Nvidian Blackwell-pohjaisia GB200- ja GB300-järjestelmiä. Mittausten mukaan Jalapeño tuottaa enemmän tulosta wattia kohti huippukapasiteetilla ja tarjoaa matalamman kokonaisviiveen. Esimerkiksi miljardin parametrin Kimi K2.5 -mallilla siru oli noin 1,5 kertaa energiatehokkaampi ja tarjosi 3,4 kertaa pienemmän viiveen kilpailijaan verrattuna.



Jalapeñon arkkitehtuuri on optimoitu minimoimaan tiedonsiirron ja muistiväylän pullonkauloja, mikä tekee siitä tehokkaan nopeaa reagointia vaativissa interaktiivisissa tehtävissä. OpenAI käytti omia tekoälymallejaan sirun suunnittelussa ja koodauksessa, mikä lyhensi kehityssyklin konseptista valmiiseen piihin vain yhdeksään kuukauteen.

Käyttäjille ja kehittäjille uudenlainen päättelysiru tarkoittaa aiempaa nopeampia ChatGPT-vastauksia sekä sujuvampaa toimintaa monivaiheisille tekoälyagenteille, joiden viiveet kertautuvat peräkkäisissä vaiheissa. Energiatehokkaampi laskenta laskee suoraan myös palveluiden operointikustannuksia, mikä mahdollistaa tekoälytyökalujen tarjoamisen laajemmalle yleisölle entistä edullisemmin.

Jalapeñon ensimmäiset käyttöönotot datakeskuksissa alkavat vuoden 2026 loppuun mennessä, ja laajamittaisempaan gigawattiluokan tuotantoon siirrytään vuoden 2027 aikana.