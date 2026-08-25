Lahteen nousemassa uusi datakeskus tekoälyn ja pilvipalveluiden tarpeisiin

Lahteen suunnitellaan uutta datakeskusta Kujalan teollisuusalueelle. Kaupungin tiedotteen mukaan kyseessä on "korkean lisäarvon datakeskushanke", jota kehittävät suomalainen ecogrid.energy oy sekä rakennusyhtiö Peab. Suunnittelusta vastaava ecogrid.energy on jättänyt hankkeesta rakentamis- ja poikkeamislupahakemuksen Lahden kaupungille.

Peabin mukaan rakennustyöt voidaan aloittaa heti tarvittavien lupien varmistuttua. Työt on tarkoitus käynnistää vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja datakeskuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 aikana.

Keskuksen rooli tulee olemaan keskeinen muun muassa pilvipalveluiden, tekoälyn ja yleisen tietovarastoinnin mahdollistajana.

Kujalan hanke on Lahteen jo toinen merkittävä datakeskusinvestointi lyhyen ajan sisällä. Kaupungin Kiveriön alueelle on aiemmin vahvistettu 1,2 miljardin euron datakeskushanke, jonka toiminnan on määrä käynnistyä ensi vuonna. Kiveriön keskukseen sijoittuu sosiaalisen median jätti TikTok.



Datakeskushankkeita nousee nyt runsaasti eri puolille Suomea, sillä maasta löytyy runsaasti puhdasta ja toimitusvarmaa sähköä jatkuvasti kasvavan tekoälylaskennan ja pilvi-infrastruktuurin tarpeisiin. Myös Lahdessa kehitys otetaan ilolla vastaan.

– Lahden kasvava vetovoima näkyy konkreettisesti useiden yhtiöiden kiinnostuksena sijoittua kaupunkiin. On hienoa, että näin merkittäviä investointeja suunnitellaan Lahteen, kommentoi Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen.