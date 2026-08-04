Australia kielsi somen nuorilta: Käyttö ei vähentynyt juuri lainkaan, mutta siirtyi vanhemmilta piiloon

Kuten varmaankin kaikki hyvin tietävät, Australia kielsi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta loppuvuodesta 2025.

Kielto oli tiukka, eli edes vanhempien luvalla sosiaalista mediaa ei pysty käyttämään. Sosiaalisen median palvelut asetettiin samalla sakkojen uhalla valvomaan, että nuoriso pysyy pois palveluista.

Mutta nyt, kun kiellosta on kulunut jo tovi, voidaan arvioida some-kiellon tuloksia.

Ja ne eivät ole kovin vakuuttavia.

Australiassa ikärajavalvonnan toteutumista valvova viranomainen, eSafety Commissioner, on julkaissut kattavan raportin (PDF) siitä, miten nuorison somekäyttäytyminen muuttui kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ikärajojen astuttua voimaan.

Ensimmäinen raportin havainto oli se, että sosiaalisen median käyttö ei vähentynyt kovinkaan paljoa. Ennen ikärajojen voimaantuloa 10-15 -vuotiaista lapsista 52 prosenttia omisti vähintään yhden some-käyttäjätunnuksen. Luku laski 42 prosenttiin ikärajojen astuttua voimaan. Eli noin 80% nuorista, joilla oli ennestään some-tili, onnistuivat pitämään some-tilin itsellään myös ikärajojen astuttua voimaan.



Valtaosalta nuorista somepalvelut eivät olleet pyytäneet lainkaan iän varmennusta, osa nuorista taas oli ohittanut ikärajojen kyselyt VPN-yhteydellä (eli huijaamalla palvelua luulemaan, että käyttäjä sijaitsee muualla kuin Australiassa) ja osa oli saanut uskoteltua palveluille, että he ovat vähintään 16-vuotiaita.

Huolestuttava löydös oli kuitenkin se, että ikärajojen tultua voimaan, vanhemmat eivät enää tienneet lastensa sosiaalisen median käytöstä. Osuus vanhemmista, jotka eivät tienneet lastensa käyttävän sosiaalista mediaa nousi yli 50 prosenttia korkeammaksi kuin ennen lain voimaantuloa.

Nuorten verkon käyttömäärä ei myöskään muuttunut tutkitulla aikavälillä, mutta verkossa käytetty aika muuttui hieman: nuoret viettivät aiempaa enemmän aikaa pikaviestipalveluissa ja verkkopelien parissa.

Esimerkiksi YK on huolissaan kehityksestä, jossa nuoret eivät voi enää laillisesti olla sosiaalisen median palveluissa. Sen jälkeen sosiaalisen median alustojen ei tarvitse myöskään rakentaa minkäänlaisia suojelumekanismeja lapsia varten - koska eihän niitä tarvita, kun nuoret eivät palvelua saisi käyttääkään.

Australia aikoo ratkaista tilanteen siten, että maa kaksinkertaistaa sakot, joita voidaan lanegttaa some-palveluille, jotka eivät valvo ikärajoja tarpeeksi tehokkaasti.

eSafety Commissioner on ottanut erityistarkkailuun Facebookin, Instagramin, Snapchatin, TikTokin ja YouTuben - joiden kaikkien epäillään olevan liian löysiä ikärajojen valvonnassa.