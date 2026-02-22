Omistaako Google hakutuloksensa? Mielenkiintoinen oikeusjuttu meneillään

Omistaako Google oikeudet hakutuloksiinsa? Tästä on kyse oikeusjutussa, jossa mainosjätti Google on haastanut oikeuteen hakukoneoptimointiin tarkoitettuja työkaluja kehittävän SerpApi-yhtiön.

Googlen hakutuloksethan pohjautuvat täysin muiden työhön - verkkosivustoihin, kuten vaikkapa meidän omaan AfterDawniimme, jotka ovat kirjoittaneet artikkeleita, oppaita ja uutisia. Googlen botit käyvät sitten säännöllisesti tutkimassa miljoonien sivustojen sisällöt ja luovat niistä hakukoneindeksin. Tuon indeksin, eli eräänlaisen Googlen muilta sivuilta keräämästä tiedosta luodun tietokannan pohjalta Google sitten tarjoaa käyttäjille hakutuloksia.

Sanaton sopimus verkkosivustojen ja Googlen välillä oli vuosikymmenten ajan yksinkertainen: Googlelle annettiin lupa kerätä verkkosivustoilta tietoa omaan tietokantaansa - ja vastapalvelukseksi Google välitti hakutuloksistaan miljoonia käyttäjiä verkkosivustoille.



Sopimus tavallaan meni rikki pari vuotta sitten, kun yhtiö korvasi perinteiset linkit tekoälyn tuottamilla koosteilla. Sen jälkeen verkkosivustot ovat syöttäneet Googlelle edelleen tietoa, mutta ovat saaneet vastineeksi aina vain vähemmän ja vähemmän käyttäjiä Googlelta, kun isolle osalle käyttäjistä tekoälyn luoma kooste on "tarpeeksi hyvä".

Siksi Googlen nostama oikeusjuttu onkin nostanut keskustelua siitä, mikä on oikeastaan reilua netissä.

Google on siis haastanut suhteellisen pienen SerpApin oikeuteen, koska SerpApi toimii samalla tavalla kuin Google: se kerää valtavan määrän tietoa verkosta. Mutta SerpApin botit eivät kerää tietoa muilta verkkosivustoilta, vaan ne tarkkailevat sitä, mitä Googlen hakutuloksissa eri hakusanoilla näkyy.

SerpApi myy sitten tuota tietoa verkkosivustojen ylläpitäjille, jotta sivustot ymmärtäisivät paremmin sen, miten ne näkyvät Googlen hakutuloksissa eri hakuehdoilla - ja miten ne asettuvat hakutuloksissa vaikkapa kilpailijoihinsa nähden. Toiminta on osa laajempaa hakukoneoptimoinnin bisnestä.

Nyt SerpApi onkin pyytänyt oikeusistuinta hylkäämään Googlen nostaman oikeusjutun. SerpApin mukaan Google itse aloitti toimintansa keräämällä (scraping) kaikki maailman verkkosivut indeksiinsä - ja välittämättä siitä, onko sisältö tekijänoikeuksien suojaamaa vai ei. Sivustot lopulta vain hyväksyivät Googlen toiminnan, koska siitä oli (ennen tekoälykoosteiden tuloa) selkeää hyötyä niille.

Lisäksi SerpApi kiinnittää huomiota myös siihen, että yksi Googlen nostaman oikeusjutun kärkikulmista on se, että Googlen mukaan SerpApi rikkoo Yhdysvaltain DMCA-lainsäädäntöä. DMCA kieltää kiertämästä teknisiä kopiointisuojaksia ja Googlen näkemyksen mukaan sen hakutuloksissa on olemassa teknisiä estoja niiden kopiointia vastaan.



DMCA on sinänsä järeä ase, että neljännesvuosisata sitten se oli yksi tärkeimmistä työkaluista, joilla musiikkiteollisuus ja elokuvateollisuus taistelivat piratismia vastaan. DMCA ei ota kantaa siihen, onko kopiointisuojaus kovinkaan hyvä - riittää, että sellainen on olemassa, jolloin sen kiertäminen rikkoo DMCA:ta.

SerpApi pyytää oikeutta huomioimaan sen, että DMCA on tarkoitettu tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen suojaamiseen. SerpApin mielestä Googlen hakutulokset eivät missään nimessä ole Googlen tekijänoikeuden piirissä olevia asioita, sillä ne pohjautuvat muiden verkkosivustojen tekijänoikeuksiin, eivät Googlen tekijänoikeuksiin. Ja DMCA:n mukaan ainoastaan tekijänoikeuksien omistajat voivat vedota DMCA:han.

Digitaalisia oikeuksia ajavan Electronic Frontier Foundationin edustaja antoi myös lausunnon aiheesta uutisoineelle The Registerille ja EFFin näkemyksen mukaan SerpApi on jutussa oikeassa. EFF katsoo, että julkisten verkkosivustojen sisällön kerääminen bottien avulla on yksi keskeisistä nykymuotoisen netin toiminnallisuuksista, jota Google ei voi oman sivustonsa osalta rajoittaa.

Oikeusjutulla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös tekoälyn maailmaan, sillä sivustot ovat yksi kerrallaan solmineet yksinoikeussopimuksia siitä, mitkä hakukoneet ja botit ylipäätään pääsevät enää sivustojen sisältöön käsiksi. Google on kuitenkin erityisasemassa vaikkapa Redditiin nähden, sillä mikään sisältö Googlessa ei ole Googlen omaa, eikä edes Googlen yksinoikeudella hallinnoimaa - päinvastoin kuin vaikkapa Redditin tai Helsingin Sanomien sisältö on.