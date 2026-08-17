ELIXIA-kuntosaleille huomautus: Asiakkaiden valokuvia kerättiin väärin perustein

Norjan tietosuojaviranomainen on antanut liikuntakeskusketju SATS Groupille virallisen huomautuksen asiakkaiden valokuviin liittyvistä puutteista henkilötietojen käsittelyssä. Päätös koskee suoraan myös Suomessa toimivia ELIXIA-liikuntakeskuksia, sillä ELIXIA on osa norjalaista SATS-konsernia.

Viranomainen käynnisti selvityksen asiakkaiden tekemien kanteluiden pohjalta. Kanteluissa tuotiin esiin, että jäseniltä oli vaadittu valokuvan tallentamista asiakasjärjestelmään väärinkäytösten ja luvattoman pääsyn estämiseksi.

Valokuvia oli kerätty jo vuodesta 2004 alkaen, mutta SATS Group tiukensi linjaansa merkittävästi elokuussa 2025. Tuolloin liikuntakeskuksissa estettiin kuntosalille pääsy kokonaan niiltä asiakkailta, joista ei ollut otettu ja tallennettu valokuvaa järjestelmään.

Tietosuojaviranomaisen arvion mukaan SATS Group käytti valokuvien käsittelyssä väärää käsittelyperustetta vedotessaan asiakkaan kanssa solmittuun sopimukseen.

Asiakassopimuksen ensisijainen tarkoitus on tarjota jäsenelle pääsy liikuntatiloihin, eikä valokuvan käsittely ole tämän sopimuksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä, koska keskuksiin kuljetaan jäsenkortilla eikä kuvaa tarkisteta jokaisen käyntikerran yhteydessä.



Oikea käsittelyperuste olisi ollut sopimuksen sijaan yrityksen oikeutettu etu. Oikeutetulla edulla tarkoitetaan yrityksen perusteltua ja laillista tarvetta käsitellä henkilötietoja.

SATS Group rikkoi samalla myös lakisääteistä informointivelvoitettaan, koska se ei kertonut jäsenilleen riittävän selkeästi oikeudesta vastustaa valokuvaamista.

Kun käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun, asiakkaalla on lakisääteinen oikeus kieltäytyä valokuvasta perustellusta syystä. Vastustamispyynnölle ei ole laissa erillisiä muotovaatimuksia, ja asiakas voi esittää sen suoraan yritykselle.

Jatkossa konsernin on arvioitava tällaiset pyynnöt aina tapauskohtaisesti ja joko poistettava kuva käytöstä tai esitettävä asiakkaalle perustelut, mikäli pyyntöön ei voida suostua.

Päätös tehtiin eri maiden tietosuojaviranomaisten yhteistyönä, ja Norjan viranomainen toimi johtavana valvojana emoyhtiön sijainnin vuoksi.

SATS Groupiin kuuluvat ELIXIAn lisäksi ketjut SATS, Fresh Fitness, SATS Yoga ja Balance Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, joiden tietosuojaviranomaiset osallistuivat asian käsittelyyn.

Yhtiölle on annettu määräys muuttaa toimintatapansa tietosuojalainsäädännön mukaiseksi 11. syyskuuta mennessä. Päätöksestä on mahdollista valittaa.