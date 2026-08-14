Hurja julkaisutahti jatkuu: Google esitteli Gemini 3.7 Flash -tekoälymallin vain viikkoja edeltäjänsä jälkeen

Google on esitellyt uuden Gemini 3.7 Flash -tekoälymallin vain kolme viikkoa sen jälkeen, kun se toi markkinoille edeltävän Gemini 3.6 Flash -mallinsa. Yhtiön mukaan uutuus on sen toistaiseksi kyvykkäin työjuhtamalli erityisesti koodaukseen, AI-agenteille ja monimutkaiseen tietotyöhön.

Nopea päivityssykli perustuu Googlen mukaan suoraan kehittäjiltä saatuun palautteeseen sekä uusiin algoritmisiin edistysaskeliin. Vaikka edellinen malliversio julkaistiin heinäkuun loppupuolella, Gemini 3.7 Flash tuo mukanaan merkittäviä suorituskykyparannuksia ohjelmistokehitykseen, verkkosuunnitteluun ja automaatioon.

Google kertoo uuden version loistavan erityisesti virheiden korjaamisessa sekä tuotantovalmiin koodin luomisessa. Esimerkiksi laajaa ohjelmistokehitystä mittaavassa DeepSWE v1.1 -testissä mallin tulos nousi 65,3 prosenttiin 3.6 Flashin 48,6 prosentista, ja FrontierCode 1.1 -testissä tulos parani 43,6 prosenttiin aiemmasta 34,4 prosentista. Myös verkkokehityksessä uutuus kykenee rakentamaan toimivampia ulkoasuja ja sovelluksia suoraan viitekuvien pohjalta aiempaa vähemmillä kehotteilla.



Tietotyössä ja raskaiden asiakirjojen käsittelyssä Gemini 3.7 Flash tarjoaa Googlen mukaan huomattavasti aiempaa parempaa päättelykykyä.

Malli paransi tulostaan monimutkaisten PDF-tiedostojen käsittelyä mittaavassa GDP.pdf-testissä 34,0 prosenttiin edeltäjänsä 22,0 prosentista. Yritysten työnkulkujen automatisointia arvioivassa AutomationBench-testissä suorituskyky puolestaan lähes kaksinkertaistui 30,4 prosenttiin.

Suorituskyvyn ohella Google on panostanut mallin luotettavuuteen. Sen kerrotaan noudattavan ohjeita aiempaa säntillisemmin, kykenevän parempaan monivaiheiseen suunnitteluun sekä suorittavan itsenäisiä työkalukutsuja johdonmukaisemmin.

Googlen AI Pro- ja Ultra -tilaajille suunnattu henkilökohtainen tekoälyagentti Gemini Spark päivittyy käyttämään Gemini 3.7 Flashia välittömästi yli 160 maassa. Päivityksen luvataan tehostavan Sparkin toimintaa esimerkiksi Google Workspace -sovellusten ohjauksessa, sähköpostien luonnostelussa sekä erilaisten tiedostojen ja raporttien yhdistelyssä käyttäjän puolesta.

Gemini 3.7 Flash on heti saatavilla kehittäjille Gemini API:n, Google AI Studion ja Android Studion kautta sekä kokeiltavissa agenttityönkuluissa Google Antigravityssa. Yritysasiakkaat pääsevät puolestaan käsiksi malliin Gemini Enterprise -alustan kautta.