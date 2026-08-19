Google osti konkurssiin menneen lentoyhtiön sisäiset viestit ja dokumentit - käyttää tekoälyn koulutukseen
Google on ostanut itselleen konkurssiin menneen amerikkalaisen lentoyhtiön Spirit Airlinesin kaikki dokumentit itselleen.
Ja paino tällä kertaa sanassa "kaikki", sillä kaupassa Googlen haltuun siirtyivät yhtiön sisäiset dokumentit, taulukkolaskentatiedostot, sähköpostiviestit ja jopa Teams-viestit.
Myyjänä oli Spirit Airlinesin konkurssipesä, joka huutokauppasi Spirit Airlinesille vuosikymmenten mittaan kertynyttä datamassaa. Huutajia oli huutokaupassa useampiakin ja Googlen tarjoama 10 miljoonaa dollaria oli lopulta korkein tarjous oikeuden pöytäkirjojen mukaan (PDF).
CNN:lle annetun lausunnon mukaan Google aikoo käyttää ostamiaan tietoja "tuotteidensa parantamiseen sekä tekoälymalliensä kehitykseen". Toiseksi korkein tarjous tuli yhtiöltä, joka sekin aikoi käyttää tietoja tekoälymallien kehitykseen.
Oikeudelle toimitettujen tietojen mukaan toimitettavista tiedoista poistetaan kaikki henkilökohtaiset ja ihmisiä yksilöivät tiedot, eli ne eivät loukkaa kenenkään yksityisyyttä Yhdysvaltain lainsäädännön pohjalta.
Kauppa odottaa vielä oikeudelta lopullista hyväksyntää. Spirit Airlines aloitti toimintansa tuolla nimellään vuonna 1992, eli se ehti toimia kaikkiaan 34 vuoden ajan. Yhtiö oli Yhdysvaltain suurin halpalentoyhtiö.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.