Google sallii nyt näkyvän vesileiman poiston tekoälyllä luoduista kuvista ja videoista

Google on kertonut merkittävästä muutoksesta sen tekoälypalvelu Geminiin: käyttäjät voivat jatkossa poistaa Geminin luomissa kuvissa ja videoissa näkyvän vesileiman niin halutessaan.

Muutos koskee sekä kuluttajia että kehittäjiä, ja sen tarkoituksena on tehdä Geminin tuottamasta sisällöstä käyttökelpoisempaa esimerkiksi esityksissä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median julkaisuissa.

Samalla näkyvissä oleva vesileima/tunniste saa uuden nimen ja sunnetaan jatkossa nimellä Media Watermark. Sitä, sisällytetäänkö näkyvä tunniste videoihin ja kuviin, voidaan säätää yksinkertaisella päälle/pois -valinnalla. Kun asetus on päällä, Gemini lisää tähänkin saakka käytössä olleeseen tapaan kuvaan tai videoon näkyvän tunnisteen, joka kertoo sisällön olevan tekoälyn tuottamaa. Jos taas asetus kytketään pois päältä, uudet generoidut kuvat ja videot tallentuvat ilman näkyvää vesileimaa.

Google kertoo, että asetus otetaan käyttöön vaiheittain seuraavien päivien aikana eri palveluissa ja eri käyttäjäryhmille. Yhtiö on aiemmin keventänyt vesileimakäytäntöjään esimerkiksi Nano Banana Pro -version yhteydessä, kun näkyvät vesileimat poistettiin osalta maksavista käyttäjistä ja kehittäjistä, mutta nyt valinta tuodaan laajemmin - myös ilmaiskäyttäjien - saataville. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan saa uutta valintaa, sillä Media Watermark -tunnistetta ei voi jatkossakaan kytkeä pois päältä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö edellyttää näkyvää vesileimaa tekoälyn tuottamassa sisällössä.



Vaikka näkyvästä tunnisteesta pääsee nyt halutessaan eroon, Google ei aio luopua tekoälysisällön digitaalisesta merkitsemisestä. Yhtiö käyttää jatkossakin tiedoston sisään matemaattisesti upotettua SynthID-tunnistetta, jonka avulla tekoälyllä tuotetut kuvat, videot, äänitiedostot ja jopa tekstit voidaan tunnistaa tekoälyn tuottamiksi varmuudella. SynthID-tunniste säilyy tiedostoissa, vaikka niitä muokattaisiin kevyesti muilla ohjelmilla: esimerkiksi rajaukset, värisäädöt ja kuvien koon muuttamiset eivät kadota SynthID-tunnistetta tiedostosta.

Digitaalinen, varmuudella tekoälyn tuottamaksi sisällöksi tunnistaminen liittyy vahvasti sekä Euroopan Unionin että Kalifornian osavaltion lakeihin, jotka vaativat tekoälysisällöiltä avoimuutta. Hiljattain myös toinen tekoälyjätti Anthropic ilmoitti ottavansa digitaaliset tunnisteet käyttöön tekoälynsä tuottamiin tekstisisältöihin. Kolmas jätti, OpenAI, on jo kertonut ottaneensa Googlen kehittämän SynthID:n käyttöön sen palveluiden tuottamissa kuvissa, teksteissä ja videoissa.

Selitimme hiljattain erillisessä artikkelissamme hieman sitä, miten tekoälyn tuottamiin tekstitiedostoihin voidaan sisällyttää vesileima-tunnisteet, jotka säilyvät mukana tekstissä, vaikka niitä muokattaisiinkin ulkoisilla tekstieditoreilla.