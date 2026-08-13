Helios suunnittelee jo kolmatta datakeskushanketta Suomeen

Helios Nordic Energy Finland jatkaa aktiivista laajentumistaan Suomessa. Yhtiö on jättänyt Tervolan kunnalle kaavoitusaloitteen uuden datakeskuksen rakentamiseksi, mikä on jo yhtiön kolmas julkistettu datakeskushanke Suomessa. Aiemmin Helios on kertonut vastaavista hankkeista Iisalmessa ja Lapinlahdella.

Tervolan Koivuun, noin 20 kilometrin päähän kunnan keskustasta suunniteltu datakeskusalue on alustavalta pinta-alaltaan suuri, noin 860 hehtaaria. Kaavoitusta varten on perustettu konserniyhtiö Helios 1 Cranberry Oy.

Suunnittelualueen läpi kulkee Fingridin voimalinja, ja laitos on tarkoitus kytkeä alueelle suunniteltuun Fingridin uuteen Louepalon sähköasemaan. Hankkeen toteutumista arvioidaan seuraavaksi kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä.

Hankkeen kehittäjän Jenny Höltän mukaan datakeskusten tarve kasvaa tällä hetkellä merkittävästi.

Suomen valtteina sijoituspaikkana hän pitää turvallista toimintaympäristöä, luotettavaa sähköverkkoa, viileää ilmastoa sekä laadukkaita tietoliikenneyhteyksiä. Höltän mukaan nykyisessä maailmantilanteessa on myös kaikkien internetin käyttäjien etu, että tietoja voidaan käsitellä turvallisesti Suomessa sijaitsevilla palvelimilla.



Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska puolestaan näkee hankkeen tukevan kunnan profiilia uusiutuvan energian hyödyntäjänä sekä tuovan aluetalouteen monipuolisia kasvuvaikutuksia, verotuloja ja uusia työpaikkoja.

Tervolan lisäksi Helioksella on käynnissä kaksi muuta datakeskushanketta. Lapinlahden Alapitkälle yhtiö suunnittelee yli 80 hehtaarin alueelle tavoiteteholtaan noin 500 megawatin datakeskusta, joka kytkettäisiin Fingridin sähköasemaan ja viereiseen aurinkopuistoon.

Lapinlahden kunnanjohtaja Henri Ruotsalaisen mukaan Lapinlahden hanke voisi tuoda rakentamisaikana satoja työpaikkoja ja myöhemmin yli sata pysyvää työpaikkaa. Iisalmen Tervamäkeen yhtiö kaavailee puolestaan yli sadan hehtaarin alueelle kapasiteetiltaan satojen megawattien keskusta, joka työllistäisi toteutuessaan kymmeniä tai jopa satoja ihmisiä.

Vuonna 2019 Ruotsissa perustettu Helios Nordic Energy on ollut heinäkuusta 2024 alkaen osa kansainvälistä VINCI-konsernia. Yhtiön mittavat hankkeet ovat osa Suomessa parhaillaan käytävää laajempaa datakeskusbuumia.