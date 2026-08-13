Instagram vaihtoi logonsa
Metan omistama maailman suosituin kuviin keskittyvä sosiaalisen median palvelu Instagram on vaihtanut tekstipohjaisen logonsa.
Asiasta kertoi Instagramin johtaja Adam Mosseri Threads-julkaisussaan.
View on Threads
Käyttäjäpalaute ei ollut varsinaisesti pelkästään positiivista, sillä monen mielestä aiempi kaunokirjoituksella tyylitelty tekstilogo oli parempi.
Samalla toki palaute keskittyi myös paljolti asioihin, joista Instagramia on kritisoitu, kuten omien kavereiden päivitysten hukuttamisesta täysin tuntemattomien käyttäjien julkaisujen sekaan sekä engagementin romahduksesta viime vuosina.
Ohessa vielä vertailun vuoksi aiempi ja uusittu Instagramin tekstilogo:
2 KOMMENTTIA
ramiselin1/2
Onhan tuo ruma, mutta eipä sillä ole väliä.
TrixFineLine2/2
Logo tarkoittaa lyhyesti yrityksen, tuotteen tai organisaation tunnusmerkkiä, joka esitetään yleensä kuvana, tekstinä tai näiden yhdistelmänä. "Logo on visuaalinen symboli, jonka tarkoitus on tehdä brändi helposti tunnistettavaksi ja se luo ensivaikutelman joka toistuu kaikessa viestinnässä: verkkosivuilla, pakkauksissa ja mainoksissa".
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.