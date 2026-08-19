Mainokset saapuvat ChatGPT:hen Suomessa ensi viikolla
OpenAI kertoi, että mainokset saapuvat sen valtavan suosittuun tekoälypalveluun ChatGPT:hen 31 Euroopan maassa.
Maihin, joihin mainokset saapuvat ensi viikosta alkaen, kuuluvat kaikki ETA-maat sekä Sveitsi, eli myös Suomi on yksi maista, joissa mainoksia ryhdytään näyttämään.
Mainoksia ei integroida osaksi tekoälyn tarjoamaa vastausta, jotta ne eivät menisi sekaisin varsinaisen tekoälyn vastauksen kanssa. Sen sijaan mainokset merkitään OpenAI:n mukaan selkeästi erillisiksi elementeiksi keskustelussa.
Mainoksia näytetään sekä ChatGPT:n ilmaisversiota käyttäville, että palvelun maksullista, mutta tavanomaista tilausta edullisempaa ChatGPT Go -tilausta käyttäville käyttäjille.
Kalliimpiin tilausmuotoihin - mm. Plus, Pro ja Business - mainoksia ei olla tuomassa lainkaan. Yhtiö kertoo, että se on rakentamassa ChatGPT:n päälle maailmanlaajuista mainosverkkoa, joka laajenee vaiheittain uusille markkina-alueille.
OpenAI myös hiljattain poistavansa käyttörajoitukset ChatGPT:n ilmaisversiosta tekstivastausten osalta, eli yhtiö näyttää uskovan tosissaan mainosrahotteisen mallin kannattavuuteen.
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