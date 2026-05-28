EU mätkäisi Temulle 200 miljoonan euron jättisakot - taustalla heikko riskienhallinta

Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppa-alustalle Temulle 200 miljoonan euron sakon digipalvelusäädöksen (DSA) vakavista rikkomuksista.





Sakon suorana syynä on yhtiön heikko riskienhallinta, sillä Temu on laiminlyönyt velvollisuutensa tunnistaa, analysoida ja arvioida alustallaan myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamia järjestelmäriskejä sekä kuluttajille koituvia haittoja. Tänään julkaistu päätös sulkee pitkän tutkintaprosessin, joka käynnistyi komission toimesta lokakuussa 2024 ja jonka alustavat, vaatimustenvastaisuudesta varoittaneet tulokset saatiin viime vuoden heinäkuussa.

Komission tutkimuksissa paljastui, että Temun vuonna 2024 tekemä riskinarviointi oli riittämätön ja perustui pelkkään yleiseen tietoon alalta sen sijaan, että yhtiö olisi kerännyt näyttöä oman palvelunsa todellisista riskeistä.

Viranomaisten teettämät haamuostokset osoittivatkin, että EU-alueen kuluttajat kohtaavat Temussa laittomia ja vaarallisia tuotteita erittäin todennäköisesti.

Testatuista tuotteista erittäin suuri osa latureista reputti perustason turvallisuustestit, minkä lisäksi suuri osa vauvojen leluista sisälsi sallitut rajat ylittäviä kemikaaleja tai aiheutti tukehtumisvaaran helposti irtoavien osien vuoksi. Komissio huomauttaa myös, ettei Temu ollut arvioinut lainkaan sitä, miten sen omat suosittelujärjestelmät ja vaikuttajien markkinointiohjelmat voimistavat vaarallisten tuotteiden leviämistä.

LähiTapiola ja testausyhtiö SGS Fimko kertoivat juuri tänään oman testinsä tuloksista, joissa Temusta tilatun lehtipuhaltimen laturi todettiin hengenvaaralliseksi puuttuvien eristysten ja sulakkeen vuoksi.

"Riskinarvioinnit eivät ole rastitusharjoituksia, vaan ne ovat digipalvelusäädöksen selkäranka. Temun riskinarvioinnissa aliarvioidaan konkreettiset riskit, se ei ole spesifinen, se ei perustu vankkaan näyttöön eikä se ole kattava. Se jättää sääntelyviranomaiset, käyttäjät ja yleisön pimeyteen Temussa myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamien mahdollisten vahinkojen todellisesta laajuudesta. Nyt Temun on aika noudattaa lakia", kommentoi Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Sakkorangaistuksen myötä Temulla on nyt 28. elokuuta 2026 asti aikaa toimittaa komissiolle digipalvelusäädöksen artiklan 75 mukainen toimintasuunnitelma, jossa se esittää tarkat korjaavat toimenpiteet riskienarviointinsa saattamiseksi lain vaatimalle tasolle.





Mikäli yhtiö ei noudata tulevaa vaatimustenvastaisuuspäätöstä, sitä uhkaavat uudet säännölliset uhkasakot.