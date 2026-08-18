Ubuntu pyörii pian useammin Windowsin sisällä kuin itsenäisenä

Canonicalin kehitysjohtaja Jon Seager on arvioinut, että yhtiön Linux-jakelu, Ubuntu, saavuttaa hyvin erikoisen merkkipaalun piakkoin.

Seagerin mukaan nykyisellä tahdilla Ubuntu pyörii lähiaikoina useammin osana Windowsia kuin itsenäisenä, erillisenä käyttöjärjestelmänään.

Syy tähän on tietysti Microsoftin luomasta Windows Subsystem for Linux -ratkaisusta, jonka ansiosta Windowsista voi suoraan ajaa Linux-järjestelmää, ilman täyttä, erillistä virtuaalikonetta.

The Pragmatic Engineerin haastattelussa Seager totesi, että Linuxin käyttö Windowsin sisällä on kasvanut räjähdysmäisesti viime aikoina. Syy tähän ilmiöön löytyy sovelluskehittäjistä.

Etenkin suuryritysten sovelluskehittäjät käyttävät pääsääntöisesti työkoneinaan Windowsia, mutta iso osa koneoppimisen ja tekoälykehityksen työkaluista on saatavilla nimenomaan Linuxille. Joten työssään kehittäjät yhdistelevät kahta käyttöjärjestelmää samaan aikaan.



Seagerin mukaan Canonicalin tilastojen valossa näyttää vahvasti siltä, että Ubuntun käyttö WSL:n kautta on pian suositumpaa kuin Ubuntun ajaminen omana, erillisenä käyttöjärjestelmänään.