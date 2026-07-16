EU:lta iso päätös: Googlen avattava hakudatat ja Android kilpailijoille vuonna 2027

Euroopan komissio on antanut Googlelle kaksi sitovaa määrittelytoimenpidettä digimarkkinasäädöksen (DMA) nojalla. Päätöksillä pakotetaan mainosjätti avaamaan sekä Android-käyttöjärjestelmänsä että hakutietonsa kilpailijoilleen vuoden 2027 aikana.

Komission tavoitteena on varmistaa, että vaihtoehtoiset tekoälypalvelut ja hakukoneet voivat kilpailla tasavertaisesti Googlen omien palveluiden, kuten Geminin ja Google-haun, kanssa.

Hiljattain Googlen ylin tietoturvajohto varoitti EU-sääntelyn voivan tuoda kaikkien hakuhistoriat julki hakkereille ja romuttavan puhelinten tietoturvan. Googlen mukaan sen omat tutkijat onnistuivat murtamaan EU-päättäjien kaavaileman anonymisoinnin alle kahdessa tunnissa.

Komissio kuitenkin vakuuttaa tuoreessa päätöksessään, että uusiin toimenpiteisiin sisältyy vankkoja suojatoimia käyttäjien yksityisyyden ja laitteiden eheyden turvaamiseksi.

Ensimmäinen komission määräämistä muutoksista koskee Android-laitteiden tekoälypalveluita, joiden on määrä avautua kilpailulle heinäkuussa 2027. Tällä hetkellä muiden yhtiöiden tekoälyavustajilla on vain rajoitettu pääsy käyttöjärjestelmän keskeisiin toimintoihin, kun taas Googlen omalla Gemini-avustajalla on täydet oikeudet.

Jatkossa käyttäjät voivat aktivoida haluamansa kolmannen osapuolen tekoälyavustajan äänikomennoilla, jotka vastaavat "Hei Google" -komentoa. Lisäksi nämä vaihtoehtoiset tekoälyt voivat suorittaa tehtäviä suoraan sovelluksissa käyttäjän puolesta, kuten tilata taksin tai ehdottaa vastauksia chat-sovelluksissa.





Toinen sitova päätös koskee Googlen hakutietojen jakamista, jonka on alettava tammikuussa 2027. Google velvoitetaan jakamaan keräämiään hakukyselyitä, klikkauksia ja hakutulosten sijoituksia kolmansien osapuolten hakukoneille sekä hakutoimintoja tarjoaville tekoälypohjaisille chatboteille.

Jakamisen ehtona on oikeudenmukainen hinnoittelukaava sekä tietojen anonymisointi. Komissio painottaa kehittäneensä tietosuojaviranomaisten kanssa monikerroksisen menetelmän tietojen suojaamiseksi, ja Googlella on oikeus evätä tietojen jakaminen, jos se havaitsee vastaanottajassa vakavia kyberturvallisuus- tai tietosuojariskejä.

"Tämänpäiväisillä toimenpiteillä haluamme tukea innovointia ja monimuotoisuutta Euroopan unionissa ja mahdollistaa reilun kilpailun Android-laitteiden ja hakukoneiden tekoälyavustajien markkinoilla. Näiden toimenpiteiden ansiosta toivomme, että Google Searchille ja Googlen tekoälypalveluille, kuten Geminille, syntyy uusia vaihtoehtoja ja että käyttäjät EU:ssa voivat nauttia laajemmasta palveluvalikoimasta. Kaikki kehittäjät, suuret ja pienet, ovat tervetulleita tutkimaan näitä uusia mahdollisuuksia, mikä varmasti hyödyttää myös käyttäjiä", kommentoi Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Googlen on nyt laitettava vaaditut muutokset täytäntöön annettujen määräaikojen puitteissa, ja ensimmäiset vaikutukset näkyvät kuluttajille heti vuoden 2027 alusta alkaen.