Disney+ -palvelusta saattaa tulla täysin ilmainen versio

Disney+ saattaa olla tipauttamassa todellisen pommin suoratoistomarkkinoille.

Business Insiderin saamien tietojen mukaan (maksumuuri) Disney harkitsee täysin ilmaista, mainoksilla rahoitettua tilausvaihtoehtoa Disney+:sta.

Business Insiderin mukaan Disney+:n johtaja Adam Smith vihjasi täysin ilmaisesta tilausvaihtoehdosta yhtiön sisäisessä kokouksessa heinäkuun alussa. Smith ei kuitenkaan kertonut, millä aikataululla suunnitelmia vietäisiin eteenpäin, eikä avannut tarkemmin, kuinka laaja sisältövalikoima ilmaiseksi katsottavissa olevaksi lopulta muodostuisi.

Sekä Disney+ että Netflix ovat vyöryttäneet mainoksilla varustettuja versioita palveluistaan tarjolle jo useisiin maihin. Mutta tähän saakka mainosten mukaantulo on tarkoittanut vain sitä, että kuukausimaksu on tavallista, mainoksetonta versiota edullisempi. Nyt huhutussa mallissa Disney olisi siis valmis poistamaan maksullisuuden katsojilta kokonaan, eli tavallaan siirtymään kisaamaan suoraan perinteisten mainosrahotteisten TV-kanavien tontille - mutta suoratoistopalvelulla ja valtavalla sisältövalikoimallaan.



Maailmalla edullisemmat, osittain mainoksilla rahoitetut suoratoistopalvelut ovat jo nousseet hitiksi, sillä esimerkiksi Netflixin mainosrahotteisella palvelulla on jo valtava määrä tilaajia. Lisäksi erilaiset täysin ilmaiset suoratoistopalvelut ja verkkotelevisiopalvelut, kuten Tubi ja PlutoTV ovat kasvattaneet katsojamääriään vuodesta toiseen, Suomessakin

Puhumattakaan tietysti alan jätistä, YouTubesta, joka on noussut Yhdysvalloissa jo katsotuimmaksi sisällöksi olohuoneiden televsioissa, ohi perinteisten TV-kanavien ja maksullisten suoratoistopalveluiden.

Disney ei ole toistaiseksi virallisesti kommentoinut raportteja uudesta tilausmallista, eikä ole selvää, koskisiko mahdollinen ilmainen taso kaikkia markkina-alueita vai jäisikö se aluksi esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Avoimeksi jää myös se, millä tavoin sisältöä rajattaisiin: voisiko käyttäjä katsoa vain tiettyjä sarjoja ja elokuvia, lyhennettyjä versioita vai esimerkiksi vain osaa jaksoista, ja miten tiheästi mainoksia näytettäisiin.